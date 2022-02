Die Grünen: Wofür stehen sie, was fordern sie?

Inhaltsverzeichnis dieses Artikels:

Wofür stehen die Grünen?

“Seit unserer Gründung kämpfen wir für die Natur und eine Welt, in der alle Menschen ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben führen können”, so lautet die Beschreibung der Grünen wie sie groß auf ihrer eigenen Website zu lesen ist. Als Grundwerte führt die Partei folgende Begriffe an:



ökologisch

solidarisch

selbstbestimmt

basisdemokratisch

gewaltfrei

feministisch

Was fordern die Grünen?

“Eine solidarische Gesellschaft freier Menschen in einer intakten Umwelt”, das ist die große Vision der Grünen, wie sie in ihrem Grundsatzprogramm zu finden ist. Sämtliche Systemveränderungen in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Hinsicht sollen im Denkrahmen der Nachhaltigkeit definiert werden mit dem Ziel “Wirtschaft und Gesellschaft so zu organisieren, dass sie allen Menschen - heutigen wie künftigen Generationen - gleiche Lebenschancen, gleiche Grundrechte und gleiche Selbstentfaltungsmöglichkeiten bieten und funktionsfähige Ökosysteme auch für nichtmenschliches Leben sichern”.

Das politische Handeln der Grünen orientiert soll demgemäß an folgenden Richtlinien:

Die Orientierung an mittelfristigen Lebensinteressen aller statt kurzfristigen Profitinteressen

Die Orientierung an gesellschaftlicher Kooperation statt Konkurrenz. Das Ziel soll nicht das Überleben der Stärksten sein sondern die die Sicherung des Wohlergehens für alle.

Die Orientierung an der Vorsorge: Es soll möglichst vorausschauend gearbeitet werden, so dass Probleme gar nicht erst entstehen.

Die Orientierung an der Kostenwahrheit

Die Orientierung an Vielfalt, da Ökosysteme mit hoher biologischer Vielfalt lebensfähiger sind als jene mit geringer Vielfalt.

Das Respektieren von Grenzen und ein behutsames Vorgehen in Bezug auf Ökosysteme und Natur.

Partizipative Prozesse: Gruppen, die von einem Problem betroffen sind, sollen von Anfang an in die Lösungsfindung eingebunden werden.

Innovation: Neuerungen gegenüber aufgeschlossen sein.

Die Forderungen der Grünen laut dem letzten Wahlprogramm von der Nationalratswahl 2019:

Klima:

Die Grünen wollen Österreich vom Klima-Nachzügler zum Spitzenreiter machen. Sie fordern ein Energiesystem auf Basis 100 Prozent sauberer Energie und umweltfreundliche Mobilität für alle.

Intakte Umwelt:

Sie fordern, dass die ökologischen Grenzen respektiert werden, die Artenvielfalt erhalten und die Natur geschützt wird. Sie fordern eine zukunftsfähige Raumordnung in der etwa Klimaschutz gesetzlich verankert wird oder leer stehende Immobilien vor allem in Stadt- und Ortskernen revitalisiert werden. Auch die Nahversorgung soll gefördert werden, um Ortskerne wieder zu beleben - inklusive öffentlichem Verkehr in unmittelbarer Nähe. Auch ein durchsetzbares Recht auf Lärmschutz soll es geben.

Landwirtschaft, Lebensmittel:

Die Grünen fordern einen Strukturwandel Richtung nachhaltiger Bio-Landwirtschaft, dafür soll der Flächenanteil des Biolandbaus ausgebaut werden und sich öffentliche Institutionen wie Krankenhäuser oder Schulen verpflichten, biologisch und regional hergestellte Lebensmittel zu beziehen. Für umweltschädliche Intensivtierhaltung soll es hingegen keine Steuergelder mehr geben. Außerdem kämpfen die Grünen für gentechnikfreie Lebensmittel, die Herstellung dieser soll gefördert werden.

Tierwohl und Tierschutz:

“Artgerechte Haltung” soll für die Grünen keine Besonderheit der Bioproduktion, sondern Standard und Voraussetzung für Tierhaltung sein. Agrarförderungen soll an hohe Tierwohlstandards gebunden sein.

Bildung:

Die Grünen setzen auf ein Bildungssystem, dass niemanden zurücklässt und auf Kooperation statt Konkurrenzdenken setzt. Kinder und Jugendliche sollen individuell gefördert werden. Wichtig ist ihnen ein Ausbau der Kinderbetreuung vor allem in ländlichen Regionen, sowie ein Rechtsanspruch auf einen kostenlosen bzw. leistbaren Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr. Die Arbeitsbedingungen für Elementarpädagog:innen sollen verbessert werden.

Die Grünen setzen auf eine gemeinsame Schule der 6- bis 14-Jährigen mit individueller Förderung für jedes Kind, um die frühe soziale Selektion mit 10 Jahren zu beenden. Alle Kinder sollen ein Recht auf ganztägige Betreuung haben, das von 9 bis 15 Uhr kostenlos sein soll. Auch die Lehre soll aufgewertet und fair bezahlt werden.

An der Universität sollen die Zugangshürden abgebaut werden und das Stipendienwesen revolutioniert, um die Abhängigkeit der Studierenden von den Eltern und die finanziellen Hürden zu reduzieren.

Nachhaltig Wirtschaften:

Hier setzen sich die Grünen für erfolgreiches Wirtschaften innerhalb der ökologischen Grenzen ein und jenseits des Wachstumszwangs. Die regionale Wirtschaft soll gestärkt werden, Selbständige sollen sozial besser abgesichert werden (zum Beispiel durch die Abschaffung des Selbstbehalts im Krankheitsfall). Zudem setzen sie auf Steuergerechtigkeit statt Privilegien, wobei Superreiche einen fairen Beitrag leisten sollen. Die ökologische Steuerreform wurde bereits gesetzlich verankert.

Auch der Tourismus als einer der größten Wirtschaftsfaktoren und Arbeitgeber soll soziale und ökologische Verantwortung übernehmen.

Arbeit:

Ökowirtschaft und Grüne Jobs sind laut Grünen die Herzstücke des zukunftsorientierten Wirtschaftssystems. Um dahin zu gelangen sollen rechtzeitig Ausbildungsprogramme als auch Weiter- und Umschulungsprogramme geschaffen werden.

Ein Grundsatz der Grünen ist auch, dass man von der eigenen Arbeit leben können muss, darum sollen die hohen Abgaben auf Arbeit gesenkt werden, so dass mittlere und niedrige Einkommen davon profitieren, womit auch Frauen ihren fairen Anteil erhalten sollen.Außerdem soll, um die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern zu beseitigen, ein Mindestlohn (1.750 Euro brutto bei Vollzeit) eingeführt werden und verbindliche Aktionspläne für Unternehmen.

Die Grünen wollen außerdem die Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche verkürzen und ein temporärer Ausstieg aus dem Erwerbsleben soll für jeden möglich sein.

Das Arbeitslosengeld soll auf den EU-Schnitt von 70 Prozent angehoben werden.

Menschenrechte:

Menschen- und Grundrechte sind für die Grünen “Leuchtturm für die unantastbare Würde jeder und jedes Einzelnen”. Schutz und Hilfe sollen jene erhalten, die sie brauchen, wobei nicht die Herkunft eines Menschen zählt, sondern die Zukunft. Die Grünen fordern klare und transparente Regeln für Zuwanderung, ein gesamteinheitliches Einwanderungsgesetz und einen Abbau der bürokratischen Hürden für die Rot-Weiß-Rot-Karte. Diese soll auch Personen zugänglich sein, die sich in einem Asylverfahren befinden. Asylwerber:innen in einem aufrechten Lehrverhältnis sollen die Möglichkeit eines legalen Aufenthalts bekommen. Den Schlüssel zur erfolgreichen Integration sehen die Grünen in der Bildung, Ausbildung, Jobintegration und Integration in den Gemeinden.

Die Grünen setzen sich für die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*, inter* und queeren Menschen (LGBTIQ ) in allen Bereichen des Lebens ein.

Leistbares Leben:

Die Grüne Grundsicherung will die alte Mindestsicherung und die “Sozialhilfe neu” ersetzen. Sie soll die Problemlage erfassen und mit Betroffenen gemeinsam eine Lösung erarbeiten, die jedoch individuell ist. Während der Umsetzung dieser Lösung sollen Betroffene sozial abgesichert werden mit ca. 1.015 Euro pro Monat .

Leistbares Wohnen:

Die Grünen sprechen sich für gesetzlich festgelegte Höchstmieten aus und für eine Neuordnung der Besteuerung von Wohnraum. Außerdem sollen in Boom-Regionen mehr gemeinnützige Wohnungen gebaut werden.

Familien:

Die Vereinbarkeit von Job und Familie soll durch Ausbau der Kinderbetreuung (siehe Punkt Bildung) geschaffen werden, aber auch durch ein modernes Kinderbetreuungsgeld, das die Familienarbeit auf beide Elternteile fair aufteilt. Väter und Mütter sollen gleich lange aussteigen, um Kinder zu betreuen und auch danach ihre Berufstätigkeit so gestalten können, dass sie Zeit für ihre Kinder haben. Maßnahmen dazu wären: Abbau von Überstunden, Verpflichtung der Betriebe zu individuellem Karenz- und Karrieremanagement für Männer und Frauen, Ermunterung zu Jobsharing und Teilzeitmodelle speziell für Führungspositionen.

Gesundheit:

Jede:r soll Zugang zu hochwertiger Versorgungsleistung bekommen, fordern die Grünen und wollen deshalb kassenfinanzierte Leistungen in hoher Qualität ausbauen . Dazu sollen finanzielle Mittel von Krankenhausstrukturen in den niedergelassenen Bereich umgeschichtet werden. “Neben der Etablierung einer Primärversorgung mit kürzeren Wartezeiten und guter Erreichbarkeit bedarf es auch einer besseren Versorgungsqualität durch ganzheitliche und sozialmedizinische Zugänge sowie allgemein einer stärkeren Gewichtung der Prävention” fordern die Grünen in ihrem Programm und setzen beim letzten Punkt einen starken Fokus auf Kinder. Außerdem setzen sich die Grünen für einen Rechtsanspruch auf Pflegekarenz und Pflegeteilzeit ein. Pflegeleistung soll zudem besser entlohnt werden.

Demokratie und Korruption:

Die Grünen fordern klare Regeln, unabhängige Finanzierung, Medienvielfalt, strenge Kontrolle und wirksame Sanktionen zur Sicherstellung einer sauberen Politik. Jede Partei sollte alle ihre Zuwendungen und Ausgaben komplett offenlegen: ob in Form von Geld, Personal oder Sachleistungen.

Frauenpolitik:

Die Grünen wollen Gleichstellung in allen Bereichen und sehen einen wichtigen Schritt in der Umsetzung der Forderungen des Frauen*volksbegehrens. Die Grünen fordern eine geschlechtergerechte Gesellschaft sowie eine Befreiung der Frauen aus Rollenzwängen - im Sinne aller. Zur Sicherstellung der ökonomischen Unabhängigkeit von Frauen benötigt es laut Grünen eine geschlechtergerechte Umverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit und die schrittweise Reduktion der Arbeitszeit (siehe Familienpolitik). Außerdem soll die Hälfte der Fördermittel des AMS für die bessere Integration von Frauen am Arbeitsmarkt erhalten bleiben. Zur Bekämpfung von Frauenarmut im Alter wird ein einheitliches Pensionssystem gefordert mit einer aus Steuern finanzierten Grundpension von 900 Euro plus einem Teil aus Beiträgen.

Spitzenpositionen sollen mit Hilfe von gesetzlichen Regelungen öfter an Frauen gehen, in der Politik soll mit dem Anreizsystem in der Klubförderung die Quote erhöht werden.

Um häusliche Gewalt zu verhindern, soll die Prävention ausgebaut werden. Frauenhäuser und Opferschutzeinrichtungen sollen gestärkt, gefördert und die Kapazitäten erhöht werden. Zudem werden verstärkte Sensibilisierungsprogramme gefordert.

Medien und Kultur:

Die Medienvielfalt soll gefördert, die Presseförderung reformiert und die Pressefreiheit verteidigt werden. Lokale Kunst- und Kultureinrichtungen sollen stärker gefördert werden.

Flucht und Asyl:

Prinzipiell sollen Fluchtursachen bekämpft werden und Unterstützung vor Ort stattfinden. Dazu soll das Entwicklungsbudget auf mindestens 0,7 Prozent des BIP erhöht werden. Der Recht auf Schutz ist ein Menschenrecht und für die Grünen damit “unverhandelbar”. Damit sich Flüchtende nicht in Abhängigkeit von Schleppern begeben, sollen sie schon in Herkunftsländern und Nachbarstaaten einen Asylantrag stellen können.Ein Asylverfahren in Österreich soll höchstens sechs Monate dauern und “in hoher Qualität” durchgeführt werden. Dazu soll die BBU reformiert werden, damit die Antragsteller*innen unabhängig beraten und vertreten werden.

Bei Rückführungen muss sowohl das humanitäre Bleiberecht als auch das Refoulement-Verbot (Menschen dürfen nicht in jene Länder zurückgeführt werden, wo ihnen der Tod oder Folter droht) angewendet werden.

Zudem sollen sich die EU-Mitgliedstaaten zur jährlichen Aufnahme einer bestimmten Zahl von Geflüchteten unter besonderer Berücksichtigung vulnerabler Personengruppen verpflichten und Österreich damit seine Resettlement-Programme wieder aufnehmen.

Zudem sollen entlang der Migrationsrouten Schutzzentren errichtet werden, wo Menschen sicher sind.

Corona:

Die Grünen stimmten für die Corona-Impfpflicht als Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie.