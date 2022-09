CO2-Steuer: Abgabe für den Klimaschutz

Inhaltsverzeichnis

Was ist die CO2-Steuer?

Im Zuge der ökosozialen Steuerreform, die im Februar 2022 im Bundesrat beschlossen wurde, bekommt klimaschädliches CO2 einen Preis. Ab Oktober 2022 sollen CO2-Emissionen in Österreich 30 Euro pro Tonne kosten. Die CO2-Steuer betrifft all jene Unternehmen, die in Österreich fossile Energieträger wie beispielsweise Treibstoffe in Verkehr bringen. Diese Unternehmen müssen Emissionszertifikate erwerben, um die verursachten CO2-Emissionen abzudecken. Dadurch steigen die Preise und das soll wiederum dazu beitragen, den Verbrauch an fossilen Energieträgern und damit den CO2-Ausstoß zu senken. Für die österreichische Regierung wurde mit der CO2-Steuer ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaneutralität 2050 gesetzt.

Die überschüssigen Einnahmen der Steuer fließen in den regionalen Klimabonus zurück, der laut Umweltministerium als Abfederung der CO2-Bepreisung dient. Je weniger CO2 verbraucht wird, desto mehr Geld kann in den Klimabonus reinvestiert werden.