Inhaltsverzeichnis

In Österreich gibt es unterschiedliche Formen von Pensionen. Die Geläufigste ist die Alterspension, auch Regelalterspension genannt. Dabei handelt es sich um eine Art "Ruhegehalt" nach Ende des Erwerbsarbeitslebens. Außerdem existieren verschiedene "Übergangslösungen" wie die Altersteilzeit, die vorzeitige Alterspension oder die Berufsunfähigkeitspension (siehe hierzu "Alterspension, Korridorpension und Hacklerregelung"). Außerdem können Personen Witwenpension und Waisenpensionen beziehen.

Seit dem 1. Jänner 2005 regelt das Allgemeine Pensionsgesetz (APG) das Pensionssystem für alle versicherten Personen, die ab dem 1. Jänner 1955 geboren sind. Für ältere Personen bestehen verschiedene Pensionsregelungen für unterschiedliche soziale Gruppen wie Arbeiter:innen, Angestellte, Selbständige oder Landwirt:innen.

Männer können in der Regel mit 65 Jahren, Frauen mit 60 Jahren in Regelalterspension gehen. Ab dem Jahr 2024 soll das Frauenpensionsalter jedoch stufenweise angehoben werden. Ab 2033 sollen dann Männer wie Frauen mit 65 Jahren in die Pension gehen dürfen. Das bedeutet: Wie Ihre Pension berechnet wird und ab wann Sie Anspruch darauf haben, hängt von Ihrem Geburtsalter ab. Vor dem 1. Dezember 1963 geborene Frauen können mit 60 Jahren in Alterspension gehen, Frauen, die nach dem 1. Juni 1968 geboren sind, erst mit 65 Jahren. Dazwischen erfolgt eine Staffelung in Halbjahresschritten.

Personen, die sich "divers", "inter" oder "offen" als Geschlecht eintragen lassen, zählen als "nicht-weiblich" – und können erst mit 65 Jahren in Pension gehen. Übrigens: Laut einem Urteil des Obersten Gerichtshofs vom Juli 2022 gilt das aktuelle Geschlecht. Das heißt, für einen Transmann, der einst als Frau eine "weibliche Erwerbsbiografie mit Zeiten der Kindererziehung" hatte, gilt das Pensionsantrittsalter von 65 Jahren.

Um in Regelalterspension gehen zu können, müssen Sie zum Stichtag mindestens 180 Versicherungsmonate (15 Jahre) nachweisen können, 84 Versicherungsmonate (7 Jahre) müssen auf eine Erwerbsarbeit zurückgehen. Zur Erwerbsarbeit zählen auch die Zeiten der Selbst- und Weiterversicherung für die Pflege eines nahen Angehörigen (ab Pflegegeldstufe 3), Zeiten der Selbst- und Weiterversicherung für die Pflege eines behinderten Kindes und Zeiten der Familienhospizkarenz.

Zusätzlich zur gesetzlichen Pension bieten manche Unternehmen betriebliche Pensionsleistungen an. Nicht alle Unternehmen ermöglichen eine Betriebspension, sie ist entweder im Arbeitsvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder im Kollektivvertrag festgeschrieben. Die Betriebspension muss keine reine Altersversorgung sein, sondern kann auch Berufsunfähigkeits-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenpensionen umfassen. Einen Überblick über die verschiedenen Formen der Betriebspension finden Sie hier.

Weitere Formen der Pension

Neben der klassischen Regelalterspension existieren verschiedene weitere Ruhegehälter.

Altersteilzeit

Mit der Altersteilzeit können Lohnabhängige in die Pension "gleiten", indem sie ihre Arbeitszeit bereits vor dem Pensionsantrittsalter reduzieren. Das ist frühestens fünf Jahre vor Vollendung des Regelpensionsalters möglich. Die Arbeitszeit kann zwischen 40 und 60 Prozent verringert werden. Die Differenz zur vorherigen Arbeitszeit wird mit 50 Prozent entlohnt. Vereinfacht gesagt: Verdient eine Arbeiterin 2.000 Euro brutto pro Monat und reduziert ihre Arbeitszeit vor Pensionsantritt um 50 Prozent, erhält sie weiterhin 1.000 Euro pro Monat plus 50 Prozent der Differenz (500 Euro), also insgesamt 1.500 Euro. Lohnabhängige verlieren dabei weder Pensionsbezüge noch Ansprüche auf Krankengeld, Abfertigung oder Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung. Maximal sind fünf Jahre Altersteilzeit möglich.

Langzeitsversichertenpension

Die Langzeitsversichertenpension (Hacklerregelung) können Männer in Anspruch nehmen, die ab dem 1. Jänner 1954 geboren sind, das 62. Lebensjahr vollendet haben und mindestens 540 Beitragsmonate (45 Jahre) nachweisen können. Je nach Geburtstag können Frauen die Hacklerregelung bereits mit 57 Jahren in Anspruch nehmen. Wer die Hacklerregelung in Anspruch nimmt, muss mit einem Abschlag in Höhe von 4,2 Prozent pro Jahr rechnen. Weitere Informationen zur Hacklerregelung finden Sie hier.

Schwerarbeitspension

Männer können nach dem 60. Lebensjahr in Schwerarbeitspension gehen. Voraussetzung dafür ist, dass sie mindestens 540 Versicherungsmonate (45 Jahre) und mindestens 120 Schwerarbeitsmonate (10 Jahre) in den letzten 240 Kalendermonaten (20 Jahre) vor dem Stichtag nachweisen können. Da Frauen derzeit ohnehin mit 60 Jahren in Alterspension gehen können, greift die Regelung nicht. Mit der schrittweisen Anhebung des Frauenpensionsalters kommt die Schwerarbeitspension grundsätzlich nur für ab dem 2. Dezember 1963 geborene Frauen ab dem Jahr 2024 in Betracht. Zu Schwerarbeit zählen Schicht- oder Wechseldienst, regelmäßige Arbeit unter Hitze oder Kälte, Arbeit unter chemischen oder physikalischen Einflüssen, schwere körperliche Arbeit und besonders belastende Pflege (beispielsweise in der Hospiz- oder Palliativmedizin).

Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension

Lohnabhängige, die vor dem 1. Jänner 1964 geboren sind, können bei geminderter Arbeitsfähigkeit vor dem Regelpensionsalter in Invaliditätspension (Arbeiter:innen) oder in Berufsunfähigkeitspension (Angestellte) gehen. Über eine etwaige Berufsunfähigkeit entscheidet eine ärztliche Begutachtung.

Korridorpension

Personen, die nach Vollendung des 62. Lebensjahres bereits 480 Versicherungsmonate (40 Jahre) erworben haben, können in Korridorpension gehen. Für Frauen kommt die Korridorpension erst ab dem Jahr 2028 in Frage. Je nach Antrittsalter und Beitragsmonaten müssen Sie in diesem Fall jedoch mit Abschlägen rechnen.

Freiwillige Pensionsversicherung

Um Ihre Pension aufzubessern, ist auch eine sogenannte "Höherversicherung" möglich. Dabei handelt es sich um keine Privatversicherung, sondern um Einzahlungen ins öffentliche Pensionssystem. Je jünger Sie in die Höherversicherung einzahlen, desto höher ist letztlich die Zusatzpension. Indem Sie vor Pensionsantritt freiwillig höhere Beiträge zahlen (maximal das Doppelte der Höchstbeitragsgrundlage von 5.670 Euro brutto monatlich), haben Sie nach Pensionsantritt Anspruch auf einen "besonderen Steigerungsbetrag". Dieser Steigerungsbetrag ist zu 75 Prozent steuerfrei. Außerdem bestehen Möglichkeiten zur Selbst- und Weiterversicherung, beispielsweise bei der Pflege eines behinderten Kindes oder naher Angehöriger.

Wie komme ich zu meinem Geld?

Um eine Pension zu erhalten, müssen Sie bei Ihrem Pensionsversicherungsträger das jeweilige Antragsformular beantragen. Das Antragsformular kann bei allen Landesstellen der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) oder bei anderen Sozialversicherungsträgern (zum Beispiel der Österreichischen Gesundheitskasse) und bei Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung (zum Beispiel einem Magistrat oder einer Bezirkshauptmannschaft) abgegeben werden. Anträge können auch online bzw. per Mail und per Fax eingebracht werden. Eine Übersicht über sämtliche Formulare finden Sie hier.