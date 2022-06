Inhaltsverzeichnis

Der österreichische Bundeskanzler

Amtierender Österreichischer Bundeskanzler ist der ÖVP-Politiker Karl Nehammer. Er folgte nach einer größeren Regierungsumbildung am 6. Dezember 2021 auf seinen Vorgänger und jetzigen Außenminister Alexander Schallenberg.

Nehammer wurde am 18. Oktober 1972 in Wien geboren. Nach seiner Matura 1992 leistete Nehammer seinen Präsenzdienst ab und wurde zum Infanterie- und Informationsoffizier ausgebildet. Er verpflichtete sich als Berufssoldat und schied 1996 im Rang eines Leutnants aus dem Bundesheer aus. Anschließend machte Nehammer eine Ausbildung zum Trainer für Strategie und Kommunikation. Als solcher arbeite er in den folgenden Jahren für verschiedene Institutionen und ÖVP-Teilorganisationen. 2014 schloss er zudem den Masterstudiengang "Politische Kommunikation" an der Donau-Universität Krems ab. Thema seiner Abschlussarbeit war die "Strategie und Politische Kommunikation der Volkspartei Niederösterreich im Landtagswahlkampf 2013".

2017 zog er erstmals als Abgeordneter für die ÖVP in den Nationalrat ein. Mit Beginn der Regierungskoalition mit den Grünen Anfang 2020 wurde er Bundesinnenminister. Dieses Amt führte er bis zu seiner Berufung zum Bundeskanzler am 6. Dezember 2021 aus. Seit 14. Mai 2022 ist Nehammer außerdem offiziell Bundesparteiobmann der ÖVP.

Aufgaben und Pflichten eines Kanzlers/einer Kanzlerin

Der oder die Bundeskanzler:in gilt als die politisch mächtigste Person im Staat. Der österreichische Bundeskanzler ist Vorsitzender der Bundesregierung und Leiter des Bundeskanzleramtes. Dabei übernimmt der Kanzler Koordinationsaufgaben, hat jedoch – im Unterschied zu deutschen Bundeskanzler:innen – keine Richtlinienkompetenz. Das heißt, er kann die Grundlinien der Regierungspolitik nicht alleine, sondern nur in Übereinstimmung mit den anderen Ministern und Ministerinnen bestimmen. Der Bundeskanzler ist verantwortlich für die Arbeit der Bundesregierung, fungiert als Leiter der gesamten Bundesverwaltung und hat den Vorsitz im Ministerrat inne. Außerdem kann er den Bundespräsidenten vertreten.

In den vergangenen sechs Jahren hatte Österreich insgesamt sechs Kanzler und mit der parteiunabhängigen Brigitte Bierlein von 3. Juni 2019 bis zum 7. Jänner 2020 wenige Monate erstmals auch eine Kanzlerin.