Inhaltsverzeichnis

Van der Bellen: Langer, kurioser Weg ins Amt

Seit 26. Jänner 2017 ist Alexander van der Bellen Bundespräsident der Republik Österreich. Der ehemalige Grünen-Politiker folgte auf Bundespräsident Heinz Fischer, der das Amt von 2004 bis 2016 zwei Amtsperioden lang innehatte. Zur kommenden Bundespräsidentenwahl 2022 am 9. Oktober will auch van der Bellen für eine zweite Amtszeit kandidieren.

© Ricardo Herrgott News Der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Der Weg für van der Bellen ins Amt des Bundespräsidenten war allerdings ein langer - und kurioser. Nachdem sein Konkurrent Norbert Hofer (FPÖ) im ersten Wahlgang vom 25. April 2016 mit 35,05 Prozent als Sieger hervorging (van der Bellen kam auf 21,34 Prozent), kam es am 22. Mai zur Stichwahl. Diese konnte van der Bellen denkbar knapp mit 50,35 Prozent, also nur knapp 31.000 Stimmen Vorsprung für sich entscheiden. Die FPÖ legte daraufhin Beschwerde vorm Verfassungsgerichtshof (VfGH) ein - und bekam Recht. Dem Urteil des VfGH zu Folge wurden in 14 Wahlbezirken Vorschriften bei der Auszählung der Briefwahlstimmen verletzt. Betroffen waren etwa 77.000 Stimmen. Der Urteilsspruch des VfGH war der erste, den dieser jemals vor TV-Kameras verkündete.

Die Stichwahl sollte daraufhin am 2. Oktober wiederholt werden. Auch diese Stichwahl musste jedoch verschoben werden, da sich beim Ausliefern mancher Briefwahlkarten offenbar der Klebstoff löste und diese sich von selbst öffneten. In einem tatsächlich finalen Wahlgang am 4. Dezember 2016 - acht Monate nach der ersten Wahl - setzte sich Alexander van der Bellen mit 53,8 Prozent der Stimmen durch. Das Wort "Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung" wurde in Österreich zum Wort des Jahres 2016 gekürt.