Braucht es Feminismus heute noch?

Zum Beispiel problematisieren Feminist:innen die Verteilung von bezahlter („männlicher“) und unbezahlter („weiblicher“) Arbeit, die sprachliche und bildliche Herabwürdigung von Frauen in Medien und Werbung, klischeehafte Rollenbilder in Schulbüchern und vieles mehr. Zentral ist das Prinzip „das Private ist politisch“. Feminist:innen versuchen, Themen, die vermeintlich als „privat“ oder „Privatangelegenheiten“ gelten, als politische Themen zu behandeln bzw. sie auf die offizielle politische Agenda zu setzen. Zum Beispiel weisen sie darauf hin, dass es sich bei Gewalt in der Ehe (auch wenn sie in den eigenen vier Wänden stattfinden mag) um kein „privates“ Thema handelt, sondern um ein gesellschaftliches Problem. Also müssen derlei Themen auch politisch behandelt werden, beispielsweise indem strengere Gesetze gegen Gewalt in der Ehe verabschiedet werden oder männliches Verhalten öffentlich problematisiert wird.

In besonderer Weise geschah dies im Zuge der „MeToo“-Bewegung, die im Oktober 2017 ins Rollen kam. Nach dem Mitte Oktober 2017 öffentlich gewordenen Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein berichteten Hunderte (prominente) Frauen in Sozialen Netzwerken über sexuelle Belästigungen, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen. Sie nutzten dafür den Hashtag #MeToo (deutsch: ich auch) und entfachten damit eine weltweite Debatte über das Verhalten von Männern in Machtpositionen, über Machtmissbrauch, Rollenbilder und Sexualität. Harvey Weinstein wurde mittlerweile mehrfach wegen diverser Sexualstraftaten, darunter Vergewaltigung, zu insgesamt 39 Jahren Haft verurteilt. Auch bei „MeToo“ gilt: „Das Private ist politisch“. Der Klaps auf den Po oder der Anmachspruch vom Chef ist eben nicht nur ein Klaps oder ein Spruch, keine Privatangelegenheit also, sondern Ausdruck problematischer Machtverhältnisse und Rollenverständnisse.

Der mittlerweile nur noch schwer zu überblickenden Vielfalt an feministischen Strömungen ist gemein, dass die Zahl thematisierter Anliegen immer breiter wird. Immer mehr gesellschaftliche Themen werden von Feminist:innen „politisch“ thematisiert. So problematisieren Queer-Feminist:innen die Kategorie „Geschlecht“ an sich, bei Slutwalks (deutsch: Schlampenmarsch) wird gegen die Täter-Opfer-Umkehr und Vergewaltigungsmythen demonstriert und die Riot-Grrrl-Bewegung erhebt seit den 1990er-Jahren den Anspruch, Teil einer überwiegend männlich dominierten Musikszene zu sein. Die Grenzen zwischen den einzelnen Anliegen und Gruppierungen sind oft fließend.

8. März: Weltfrauentag

Seit mehr als hundert Jahren wird am 8. März der Weltfrauentag begangen, um ein Zeichen für Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen zu setzen. Der Weltfrauentag geht auf den 28. Februar 1909 zurück, die Sozialistische Partei in den USA erinnerte damals an einen Streik von Textilarbeiterinnen in New York. Die Einführung eines Internationalen Weltfrauentags entstammt der Initiative der deutschen Sozialistin Clara Zetkin (siehe Kapitel „Bekannte Feministinnen“). Der erste Weltfrauentag fand am 19. März 1911 statt. Zentrale Forderung war die Einführung des Frauenwahlrechts. In Österreich ist der 8. März ein normaler Arbeitstag, in Deutschland gilt er einzig in Berlin als gesetzlicher Feiertag. Auch in der Ukraine, in Kasachstan, Uganda, Aserbaidschan, Laos oder Russland ist der Weltfrauentag ein gesetzlicher Feiertag.

© Elke Mayr Am 8. März ist Weltfrauentag, um ein Zeichen für Gleichberechtigung zu setzen

Braucht es Feminismus heute noch?

Viele feministische Forderungen wurden in den vergangenen Jahrzehnten erfüllt. Seit 1918 dürfen Frauen in Österreich beispielsweise wählen, seit 1975 besitzen österreichische Frauen ein (beschränktes) Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Auch die Einkommensunterschiede zwischen Mann und Frau werden – langsam, aber doch – kleiner. Allerdings handelt es sich beim Kampf um Gleichberechtigung um keinen geradlinigen Prozess, der Frauen im Laufe der Zeit immer „gleichberechtigter“ macht. Viele feministische Anliegen sind bis heute längst nicht erfüllt. Zum Beispiel sitzen in den Chefetagen der 200 umsatzstärksten Unternehmen in Österreich nach wie vor 91 Prozent Männer. Frauen verdienen hierzulande nach wie vor knapp 19 Prozent weniger als Männer (im EU-Schnitt beträgt der sogenannte Gender Pay Gap 13 Prozent). Frauen erledigen nach wie vor einen Großteil (unbezahlter) Haus- und Pflegearbeit. Da bei Haus- und Pflegearbeit nicht auf das eigene Pensionskonto eingezahlt wird, ist das Risiko für Altersarmut bei Frauen größer. Männer beziehen in Österreich im Schnitt eine monatliche Pension von 2.103 Euro, Frauen von 1.239 Euro.

Ein vor allem in Österreich relevantes Thema ist männliche Gewalt bzw. Femizide. 2021 wurden 29 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet, im Schnitt sind es 32 jährlich. Österreich ist das einzige Land in der EU, in dem mehr Frauen als Männer getötet werden. Und während die Zahl der Morde an Männern sinkt, bleibt jene der getöteten Frauen unverändert hoch. Außerdem hat jede dritte Frau körperliche und/oder sexuelle Gewalt in intimen Beziehungen erlebt.

Die Liste unerfüllter Forderungen bzw. von Situationen, in denen Frauen diskriminiert werden, ist lang. Außerdem wurden Errungenschaften in der Vergangenheit wieder einkassiert, zum Beispiel wurde in zahlreichen US-Amerikanischen Bundesstaaten Frauen das Recht genommen, eine Schwangerschaft abzubrechen und somit selbstbestimmt über ihren Körper zu entscheiden.

Kurz: Ja, Feminismus braucht es auch heute noch.

Antifeminismus

Feminist:innen stellen Privilegien und gesellschaftliche Hierarchien in Frage. Wo immer Hierarchien in Frage gestellt werden, kommt es zu Abwehrreaktionen. Antifeminismus gibt es, seit es Feminismus gibt und er kann vielerlei Formen annehmen. Antifeminist:innen finden sich überwiegend (aber nicht nur) im konservativen, rechten und rechtsextremen politischen Spektrum. Auch in religiös fundamentalistischen Kreisen, unter anderem im Christentum oder im Islam, sind antifeministische Positionen oftmals stark vertreten. Antifeminist:innen dient das Schlagwort „Feminismus“ als Grundübel sämtlicher sozialer, wirtschaftlicher oder politischer Probleme. Im Umkehrschluss fordern sie, möglichst wenig an bestehenden Geschlechterrollen, der Machtverteilung zwischen Geschlechtern und Strukturen zu ändern. Dem Antifeminismus liegen meist frauenfeindliche Erklärungsmuster zugrunde, die darauf abzielen, Macht und Einfluss von Frauen einzuschränken. Meist handelt es sich dabei um organisierte Versuche, Gleichberechtigungsanliegen zu diskreditieren oder zu verhindern.

Welche Parteien sind „feministisch“?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass feministische Positionen eher im linken Parteienspektrum zu Hause sind, in Österreich also beispielsweise bei der SPÖ, den Grünen oder der KPÖ. Zwischen und innerhalb dieser Parteien bestehen jedoch erhebliche Unterschiede und verschiedene Auffassungen von Feminismus. Auch wenn alle drei Parteien sich für soziale Anliegen und Gleichberechtigung einsetzen, spielen feministische Themen bzw. die Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern eine unterschiedlich starke Rolle bzw. bieten die Parteien verschiedene Lösungsvorschläge für geschlechterpolitische Themen an.

Auch konservative oder rechte Parteien verfolgen gelegentlich eine Politik, die Unterschiede zwischen Geschlechtern vermindert. Selten bis nie verwenden sie hierfür jedoch das Label „feministisch“.

Feminismus in Österreich

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts durften Frauen in Österreich weder an Wahlen oder politischen Versammlungen teilnehmen noch Mitglied in politischen Vereinen sein. Was nicht heißt, dass sich alle Frauen daran hielten. Bereits während der Revolution von 1848 gründeten die Baronin Karoline von Perin-Gradenstein (1806 - 1888) den „Wiener Demokratischen Frauenverein“. Bei der Gründungsveranstaltung versammelten sich mehrere Hundert Frauen, um Geld für von Lohnreduktionen betroffenen Arbeiterinnen zu sammeln. Auf den „Wiener Demokratischen Frauenverein“ folgten zahlreiche weitere Bildungs- und Wohltätigkeitsvereine für Frauen. Meist entstammten die Beteiligten aus dem liberalen bzw. bürgerlichen Milieu. Als eine der zentralen Figuren der bürgerlichen Frauenbewegungen in Österreich gilt Marianne Hainisch (1839-1936). Sie engagierte sich Anfang des 20. Jahrhunderts überwiegend für Frauenbildung und gründete den „Bund Österreichischer Frauenvereine“ und die „Österreichische Frauenpartei“.

Zur selben Zeit hatten es sozialistische und sozialdemokratische Frauen vor allem auf das Recht zur politischen Beteiligung abgesehen. Nach langen Debatten und Kämpfen durften Frauen in Österreich 1918 erstmals an demokratischen Wahlen teilnehmen. Ausgenommen war bis 1923 lediglich „Prostituierte“.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielte in Österreich die „Autonome Frauenbewegung“ eine wichtige Rolle. Sie entstand in Folge der politischen Aufbruchsstimmung von 1968 bzw. der sogenannten „68er-Bewegung“. In Wien organisierten sie sich in der AUF (Aktion unabhängiger Frauen), Laufe der 1970er und 1980er etablierten sich zahlreiche weitere Frauengruppen und -projekte in ganz Österreich. Ihr gemeinsamer Nenner war die Unabhängigkeit von politischen Parteien und Männern.

© imago images/SKATA Johanna Dohnal: Erste Frauenministerin Österreichs

Eine herausragende Persönlichkeit in der österreichischen Frauenbewegung ist die SPÖ-Politikerin Johanna Dohnal (1939-2010). Durch ihre Unterstützung nahm Wien 1978 das erste Frauenhaus Österreichs in Betrieb. 1990 wurde Dohnal als erste Bundesministerin für Frauenangelegenheiten angelobt. 1995 zog sie sich aus sämtlichen politischen Funktionen zurück, blieb jedoch weiterhin politisch aktiv. 1997 machte die SPÖ-Politikerin sich für das erste österreichische Frauenvolksbegehren stark. Dieses wurde von 11,17 Prozent der Stimmberechtigten unterschrieben, insgesamt 644.665 Personen. Die Initiator:innen forderten „Gleichstellung von Frauen und Männern im Bundes-Verfassungsgesetz zu verankern“ und konkret unter anderem gleichen Lohn für gleiche Arbeit und die Gleichverteilung von Ämtern zwischen Geschlechtern in öffentlichen Institutionen. Das Volksbegehren bewirkte zwar kleinere Gesetzesänderungen, ein großflächiger gesellschaftlicher Umbruch blieb jedoch aus.

Ein zweites Frauenvolksbegehren im Oktober 2018 wurde von 481.959 Personen (7,56 Prozent der Wahlberechtigten) unterschrieben. Die Initiator:innen forderten unter anderem die Einführung einer 30-Stunden-Woche sowie den kostenlose Zugang zu Verhütungsmitteln, Schwangerschaftsabbrüchen und Kinderbetreuung. Teils bestand zwischen den Forderungen des ersten und des zweiten Frauenvolksbegehrens wenig Unterschied – ein Hinweis darauf, dass feministische Forderungen aus den 1990ern bis dato unerfüllt blieben.

Heute gibt es eine Vielzahl feministischer Gruppen, Organisationen zur Frauenförderung, Gewaltschutzeinrichtungen und vieles mehr. Hierzu zählen beispielsweise