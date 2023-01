Nachhaltigkeit: Wie man nachhaltig leben kann

Inhaltsverzeichnis

Was bedeutet Nachhaltigkeit?

Nachhaltigkeit bedeutet, so zu agieren, dass man im Idealfall nicht mehr Ressourcen verbraucht, als sich wieder (bevorzugt auf natürlichem Weg) regenerieren können. Es gilt also eine Balance zu finden zwischen der eigenen Bedürfnisbefriedigung in der Gegenwart und der Bewahrung der Ressourcen für künftige Generationen. Beispielsweise sollte nur so viel Holz in einem Wald geschlagen werden, wie nachwachsen kann.

Bei der Nachhaltigkeit geht es also um Ressourcen - und Umweltschonung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Nachhaltig ist etwa unter anderem die Nutzung von erneuerbaren Energien (beispielsweise Strom aus Wasserkraft, Solar- oder Windenergie), das Teilen von Essen oder Kleidung, Recycling, fairer Handel, Energiesparen, die Erhaltung von Grünflächen (im Gegensatz zur Verbauung von Grünland) und sonstige Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen.