Der NÖ Landtag

Seit 6. April 1861 kommen die Volksvertreter:innen Niederösterreichs im Landhaus in St. Pölten zusammen, um über die Geschicke ihres Bundeslandes zu bestimmen. Der Niederösterreichische Landtag setzt sich derzeit aus 56 Abgeordneten zusammen und wird alle fünf Jahre neu gewählt – das nächste Mal am 29. Jänner 2023.

© imago images / Volker Preußer Der niederösterreichische Landtag sitzt im Landhaus St. Pölten im Regierungsviertel

Welche Parteien sind im Landtag vertreten?

Seit Beginn der 2. Republik ist die ÖVP stärkste Kraft in Österreichs flächenmäßig größtem Bundesland und stellt seither ununterbrochen den Landeshauptmann bzw. mit Johanna Mikl-Leitner derzeit erstmals eine Landeshauptfrau. Derzeit hält die ÖVP 29 der 56 Sitze, die SPÖ 13 und die FPÖ 7 Sitze. Sie bilden gemeinsam die Proporzregierung. Eine Proporzregierung sieht vor, dass die stärksten Parteien nach der Wahl gemäß ihrem Stimmenanteil auf alle Fälle in der Landesregierung vertreten sind, freie Koalitionsbildungen (wie in anderen Bundesländern oder auf Bundesebene üblich) sind nicht möglich. Die Grünen (3 Sitze), die NEOS (3 Sitze) und mit Martin Huber ein fraktionsloser Abgeordneter (ehem. FPÖ) bilden die Opposition.

Aufgaben und Kompetenzen des niederösterreichischen Landtags

Der Landtag Niederösterreich tagt im Schnitt alle drei bis fünf Wochen. Die 56 Abgeordneten des Landtags wählen die Landeshauptfrau bzw. den Landeshauptmann sowie die restlichen Regierungsmitglieder. Zentrale Aufgaben des Landtags sind die Gesetzgebung des Landes, der Beschluss des Landesbudgets sowie die Kontrolle der Arbeit der Landesregierung. Außerdem wirken sie an Vereinbarungen zwischen Niederösterreich und dem Bund mit und sind auch in europäische Gesetzesvorhaben miteingebunden. Zur Behandlung spezifischer Fachthemen wählt der Landtag Ausschüsse, in denen die Parteien anteilsmäßig vertreten sind. Solche Ausschüsse behandeln beispielsweise Kultur-, Verfassungs- oder Wirtschaftsangelegenheiten.

Die Sitzungen des Landtags sind öffentlich und können auch im Internet live (via ORF NÖ) mitverfolgt werden. Die Sitzungsprotokolle vergangener Sitzungen können Sie hier einsehen.

Der Landtagspräsident Karl Wilfing

Nach den Wahlen im Jänner 2018 übernahm ÖVP-Politiker Karl Wilfing von seinem Vorgänger am 22. März 2018 das Amt des Landtagspräsidenten. Seine Aufgabe ist es unter anderem das Land nach außen zu vertreten und er ist befugt, im Namen des Landtages Erklärungen abzugeben. Er legt die Tagesordnung von Sitzungen fest und leitet die Verhandlungen.

Zweiter Landtagspräsident ist mit Karl Moser seit 9. Dezember 2021 ebenfalls ein ÖVP-Abgeordneter, dritte Präsidentin ist Karin Renner (SPÖ). Der Landtagspräsident und dessen Stellvertreter:innen werden in der konstituierenden Sitzung zu Beginn der Legislaturperiode von den Abgeordneten gewählt.



Landtagswahl Niederösterreich 2023

1,29 Millionen Niederösterreicher:innen wählen am 29. Jänner 2023 einen neuen Landtag. Wahlberechtigt sind österreichische Staatsbürger:innen, die am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben und zum Stichtag (18. November 2022) einen aufrechten Wohnsitz in einer niederösterreichischen Gemeinde haben. Wählbar sind Personen, die zum Stichtag einen Wohnsitz in Niederösterreich haben und mindestens 18 Jahre alt sind.

© APA/Fohringer Der Stimmzettel zur Landtagswahl 2023 in NÖ

Gewählt wird in 20 Wahlkreisen. Die meisten Mandate (6) gibt es in St. Pölten zu holen, in den Wahlkreisen Gmünd, Horn, Lilienfeld, Scheibbs und Waidhofen an der Thaya jeweils nur ein Mandat. In den Landtag einziehen können nur Parteien, die mindestens vier Prozent der gültig abgegebenen Stimmen erhalten.

Umfragen

Aller Voraussicht nach wird auch dieses Mal die ÖVP stärkste Kraft in Niederösterreich werden. Mit einem einzigen Ausreißer sehen verschiedene Umfrageinstitute die Volkspartei derzeit zwischen 38 und 44 Prozent. Das wäre ein Verlust von bis zu elf Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl 2018. Die SPÖ wird laut Umfragen mit rund 25 Prozent Rang zwei belegen, könnte aber laut einer Umfrage (von "Unique Research" für Heute und ATV) vom 13. Jänner 2023 mit nur 22 Prozent sogar auf Platz drei landen, die FPÖ belegt in Umfragen mit bis zu 20 Prozent Rang drei, könnte aber mit bis zu 25 Prozent auf Platz zwei erreichen. Mit prognostizierten 5 bis 9 Prozent konkurrieren NEOS und Grüne um Platz vier. Unwahrscheinlich, aber möglich erscheint laut Umfragen auch ein Einzug der Coronaleugner-Partei MFG. Laut Umfragen steht sie derzeit bei ca. drei Prozent. Für den Einzug ins St. Pöltner Landhaus bräuchte die Partei vier Prozent.

Die Spitzenkandidaten

Die ÖVP geht mit der amtierenden Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als Spitzenkandidatin ins Rennen.

© IMAGO images/SEPA.Media Johanna Mikl-Leitner (ÖVP, Landeshauptfrau)

Die SPÖ mit Franz Schnabl als Spitzenkandidat in die Landtagswahl.

© IMAGO images/SEPA.Media Franz Schnabl (SPÖ)

Der Spitzenkandidat der FPÖ ist Udo Landbauer.

© IMAGO images/SEPA.Media Udo Landbauer (FPÖ)

Die Grünen gehen mit Helga Krismer als Spitzenkandidatin ins Rennen.

© IMAGO images/SEPA.Media Helga Krismer (Die Grünen)

Die Spitzenkandidatin der NEOS ist Indra Collini.

© IMAGO images/SEPA.Media Indra Collini (NEOS)

Landtagswahl 2018

Bei der vergangenen Wahl im Jänner 2018 verfehlte die ÖVP mit 49,63 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit nur knapp (2008: 50,79 Prozent). Die SPÖ kam auf 23,92 Prozent (2008: 21,57 Prozent), die FPÖ wurde mit 14,76 Prozent drittstärkste Kraft (2008: 8,21 Prozent). Die Grünen erreichten 6,43 Prozent der Stimmen (2008: 8,06 Prozent) und mit 5,15 Prozent schafften die NEOS erstmals den Einzug in den niederösterreichischen Landtag. Die genauen Wahlergebnisse der Landtagswahl NÖ 2018 finden Sie hier.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Johanna Mikl-Leitner ist seit 19. April 2017 Landeshauptfrau von Niederösterreich. Sie folgte auf Erwin Pröll, der von 1992 bis 2017 regierte, und ist die erste Frau an der Spitze Niederösterreichs. Mikl-Leitner zog erstmals 1999 als Abgeordnete in den Nationalrat ein und war von 2003 bis 2011 niederösterreichische Landesrätin für Soziales, EU-Regionalpolitik, Arbeit und Familie. Daraufhin fungierte sie in zwei SPÖ-geführten Koalitionen bis 2016 als Bundesministerin für Inneres. 2016 übernahm sie – quasi in Vorbereitung auf das Amt der Landeshauptfrau – den Posten der Landeshauptmann-Stellvertreterin.

Johanna Mikl-Leitner wurde am 9. Februar 1964 in Hollabrunn (Bezirk Hollabrunn) geboren und in Großharras (Bezirk Mistelbach) aufgewachsen. Nach der Volksschule besuchte sie das Realgymnasium und die Handelsakademie in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) und absolvierte das Studium der Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Landeshauptfrau-Stellvertreter sind Stephan Pernkopf (ÖVP) und Franz Schnabl (SPÖ).

