Übersicht zu Schulformen:

Einen Überblick über sämtliche Schulformen finden Sie in der Broschüre "Bildungswege" des Bildungsministeriums

Kann man zwischen den Schulen wechseln?

Schulwechsel sind auf einem gleichartigen Niveau zumeist möglich. So ist es grundsätzlich kein Problem, wenn man beispielsweise aufgrund eines Umzuges von einer Volksschule in eine andere wechselt. Auch Schulwechsel zwischen Schulformen sind möglich. So kann man vom Gymnasium in die Mittelschule wechseln. Umgekehrt ist der Wechsel nicht ganz so einfach. Welche Regelungen beim Schulwechsel gelten.

Kann man von der Mittelschule ins Gymnasium wechseln und umgekehrt?

Schüler:innen einer Mittelschule können prinzipiell auch in die AHS-Unterstufe wechseln. Wer beispielsweise die 1. Klasse einer Mittelschule erfolgreich absolviert hat, kann in die 2. Klasse der AHS-Unterstufe wechseln, wenn die Beurteilung in den Pflichtgegenständen Deutsch, Lebende Fremdsprache und Mathematik nicht schlechter als "Gut" ist. Das gilt auch für einen Wechsel nach der 2.,3. oder 4. Klasse einer Mittelschule in die AHS.



Sind die Schulnoten schlechter dann muss eine Aufnahmsprüfung abgelegt werden. Dieselben Voraussetzungen gelten für den Übertritt in berufsbildende höhere oder mittlere Schulen wie HTL, HAK, HAS oder HWL nach der 4. Klasse Mittelschule.

Schüler:innen der AHS-Unterstufe können nach erfolgreicher Absolvierung einer Klasse ohne Voraussetzungen in die nächsthöhere Schulstufe einer Mittelschule wechseln.

Kann man von HTL und Co. in die AHS-Oberstufe wechseln und umgekehrt?

Nach positiver Absolvierung der 4. Schulstufe der AHS können ohne weitere Aufnahmeprüfungen berufsbildende mittlere oder höher Schulen (oder eine Berufsbildende Pflichtschule (Berufsschule)) besucht werden. Aber ist auch ein Wechsel von einer AHS-Oberstufe zu einer anderen Schulform wie einer berusbildenden höheren oder mittleren Schulen - und umgekehrt - möglich? Ein Wechsel ist grundsätzlich möglich. Allerdings ist dieser oft mit einigem Aufwand verbunden und ebenfalls von einem erfolgreichen Abschluss einer Klasse und den Noten in den entsprechenden Pflichtgegenständen abhängig. Bei Bedarf werden Ausgleichsprüfungen durchgeführt.

In Bezug auf den Wechsel von der ganzjährigen in die semestrierte Oberstufe gilt laut Bildungsministerium: "Bei einem Schulwechsel oder Übertritt am Ende des Unterrichtsjahres müssen im Falle von bis zu zwei negativen Beurteilungen bzw . Nichtbeurteilungen im Jahreszeugnis Semesterprüfungen abgelegt werden."

Welche Schulabschlüsse gibt es?

In Österreich kann man unterschiedliche Schulabschlüsse mit unterschiedlichen Berechtigungen erwerben - ein Überblick über verschiedenen Möglichkeiten:

Pflichtschulabschluss

Den Pflichtschulabschluss erhält man nach der erfolgreichen Absolvierung der 9. Schulstufe. Entweder durch den Besuch einer Polytechnischen Schule (1-jährige Ausbildung) oder den Besuch einer 1-jährigen berufsbildenden mittleren Schule. Der positive Pflichtschulabschluss berechtigt wiederum zum Besuch einer AHS sowie berufsbildenden mittleren oder höheren Schulen (Fachschule, Handelsschuley, HTL, HAK etc.).

Ein Pflichtschulabschluss kann auch nach beendeter Schulpflicht über die Pflichtschulabschluss-Prüfung nachgeholt werden. Im Zuge der "Initiative Erwachsenenbildung" werden kostenlose Angebote zur Vorbereitung auf den Pflichtschulabschluss für Jugendliche und Erwachsene angeboten.

Lehrabschluss

Wer sich für eine Lehre beziehungsweise Berufsschule entscheidet, der kann nach erfolgreicher Beendigung der Lehrzeit die Lehrabschlussprüfung absolvieren. Wird diese bestanden, so ist die Lehrausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Danach gibt es mehrere Weiterbildungsangebote wie eine Ausbildung zur Werkmeisterin/zum Werkmeister oder auch die Möglichkeit einer Berufsreifeprüfung ("Lehre mit Matura").

Matura

Die Ausbildung an einer AHS oder berufsbildenden höheren Schule schließen Schüler:innen mit einer (Zentral-)Matura oder auch standardisierte kompetenzorientierte Diplom- oder Reifeprüfung (SRDP) ab. Dieser Schulabschluss berechtigt zum Besuch einer Universität oder sonstigen Hochschule wie beispielsweise einer Fachhochschule.

Berufsreifeprüfung

Die Berufsreifeprüfung können Personen absolvieren, die nach einer beruflichen Erstausbildung - wie einem Lehrabschluss, einer berufsbildenden mittleren Schule oder einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege - die Reifeprüfung machen wollen. Durch die Berufsreifeprüfung erhält man die Berechtigung, Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen, Akademien und Kollegs zu besuchen.

Im Gegensatz zur Studienberechtigungsprüfung, die nur Zugang zu bestimmten Universitäten, Kollegs oder Hochschulen ermöglicht, ist der Zugang bei der Berufsreifeprüfung uneingeschränkt.

Wann sind Schulferien?

In Österreich gibt es für Schüler:innen je nach Bundesland unterschiedliche Semesterferien- und Sommerferienzeiten.