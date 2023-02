Um die Lebensräume von Tieren und Pflanzen zu schützen und erhalten, gibt es weltweit einige große Naturschutzgebiete wie beispielsweise den Yellowstone Nationalpark in den USA. Er wurde 1872 gegründet und gilt als ältestes Naturschutzgebiet der Welt.

Weitere große, internationale Naturschutzgebiete sind unter anderem:

In Österreich gibt es laut Umweltbundesamt (Website Umweltbundesamt : Naturschutzgebiete) insgesamt 6 Nationalparks und 484 als Naturschutzgebiete ausgelobte Landstriche (Stand: Jänner 2022) zum Schutz für Tier- und Pflanzenarten.

Rote Liste: Welche Tier- und Pflanzenarten sind gefährdet?

Die Weltnaturschutzunion (International Union for Conservation of Nature, IUCN) aktualisiert und veröffentlicht regelmäßig Rote Listen für weltweit vom Aussterben bedrohte Arten. Das soll einerseits Aufmerksamkeit schaffen und andererseits helfen, Maßnahmen zu ergreifen, die ein Aussterben verhindern.

Eine solche Rote Liste gibt es auch speziell für in Europa gefährdete Tier- und Pflanzenarten (siehe Grafik unten) .

© News.at

Weltweit sind rund 1 Million Tierarten und Pflanzenarten laut IUCN vom Aussterben bedroht. In Europa sind es 1.677 Arten (Stand 2021) von 15.060 bewerteten, die vom Aussterben bedroht sind. Schnecken, Muscheln und Fische sind dabei am stärksten gefährdet. Außerdem sind über die Hälfte der nur in Europa heimischen Baumarten bedroht, wie beispielsweise die Rosskastanie und die Mehlbeere (Eberesche). Rund ein Fünftel der europäischen Amphibien und Reptilien sind gefährdet. Weitere extrem gefährdete Tierarten in Europa sind: der Polarfuchs, der Europäische Nerz, die Mittelmeer-Mönchsrobbe, der Atlantische Nordkaper (eine Walart) und der Eisbär.

Weiters entscheidend für die Biodiversität ist, dass die Populationen jener Tiere, die Pflanzen bestäuben zurückgehen. Eine von 10 europäischen Bienen- und Schmetterlingsarten ist vom Aussterben bedroht.

Seit 2015 sind nach Angaben von IUCN insgesamt 36 Arten in Europa ausgestorben. Insbesondere Süßwasserfische, die Quellschneckenart Graecoanatolica macedonica und das Viola cryana-Veilchen sind von der Erde verschwunden. Bei den Säugetierarten sind etwa der Auerochse, eine Wildform des Rindes, und der Sardische Pfeifhase im 17. bzw. 18. Jahrhundert ausgestorben.

Für den Artenschutz erstellte das Europäische Parlament im Juni 2021 die „EU-Biodiversitätsstrategie für 2030: Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“. Darin werden die Hauptursachen für den Verlust der Biodiversität ermittelt und Ziele gesetzt, um die Artenvielfalt zu schützen. Einige der Maßnahmen sind: