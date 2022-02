MFG Österreich: Dafür steht die Partei

Inhaltsverzeichnis





Wofür steht MFG Österreich?

Auf der Hompage von MFG Österreich heißt es: "Unser Ziel ist der Erhalt und die Stärkung unserer Demokratie und der Schutz unserer Grund- und Freiheitsrechte". Gefördert werden soll auch der wissenschaftliche Diskurs und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Im Vorfeld der Landtagswahl 2021 machte sich MFG in erster Linie als impfkritische Partei einen Namen. Sie forderte die sofortige Beendigung sämtlicher Corona-Maßnahmen, etwa der Test- und der Maskenpflicht, der Schließung von Schulen und Kindergärten sowie von Handel und Gewerbebetrieben. Die Corona-Restriktionen seien absolut unverhältnismäßig und darüber hinaus rechtsstaatlichen Prinzipien unvereinbar. Stattdessen solle man auf den Schutz von Risikogruppen etwa durch gezieltes Testen im Pflege- und Gesundheitsbereich und die Verbesserung der Personalsituation in selbigem setzen.

Ebenso klar spricht sich die Partei gegen eine Impfpflicht aus. Basis der Corona-Impfung müsse "absolute Freiwilligkeit ohne sozialen oder existenziellen Druck und Benachteiligungen" sein.

Forderungen abseits von Corona

Obgleich die Bekämpfung der Corona-Maßnahmen einen wesentlichen Schwerpunkt der Partei darstellt, umfasst deren Programm auch eine Reihe anderer Forderungen. Das Schulwesen betreffend etwa plädiert MFG dafür, Homeschooling als dem Unterricht in öffentlichen oder privaten Schulen gleichwertig anzuerkennen. Zudem soll Ethikunterricht als Pflichtgegenstand eingeführt werden. Über den schulischen Bereich hinausgehen sollen "Bildungsangebote zur präventiven Erhaltung und Förderung der Gesundheit". Als wichtigen Bestandteil derselben sieht MFG Österreich die Förderung von Sport.

Weitere Forderungen betreffen etwa die Unabhängigkeit der Medien, die Abschaffung des Amtsgeheimnisses, die Stärkung der Mittel der direkten Demokratie, darunter die "Schaffung der Möglichkeit der Bevölkerung für Misstrauensanträge gegen die Regierung und deren Mitglieder". Der Einsatz von Experten anstelle von Berufspolitikern, die strikte Trennung von Staat und Kirche, die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in berufsorientierten Kammern, die gerechte Besteuerung multinationaler Konzerne, Transparenz in politischen und wirtschaftlichen Belangen sowie die Förderung kleinbetrieblicher Strukturen sind ebenfalls Teil des Programms. Darüber hinaus plädiert MFG für die Anhebung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent des letzten Gehalts.

Dem Politikexperten Thomas Hofer zufolge mangle es der Partei an einer homogenen Botschaft. Das Programm abseits von Corona gleiche einem "Sammelsurium unterschiedlichster Ansätze", kritisierte er Ende Jänner 2022 im Gespräch mit der APA.

Wer steht hinter der Partei?

Bundesparteiobmann von MFG Österreich ist der Jurist Michael Brunner. Sein Stellvertreter ist Christian Fiala, Arzt für Allgemeinmedizin und Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Gerold Beneder hat die Funkion des Generalsekretärs und des Pressesprechers inne, Gerhard Pöttler, von Beruf selbständiger Gesundheitsökonom, die des Finanzreferenten. Pöttler ist zudem Salzburger Landesparteiobmann.

© Elke Mayr Michael Brunner

Mit der Errichtung eines wissenschaftlichen Beirats will die Partei dafür Sorge tragen, dass Entscheidungen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse getroffen werden. Der Beirat setzt sich aus Experten verschiedenster Fachgebiete zusammen, etwa der Psychotherapie, der Philosophie, aber auch der Informatik und der technischen Physik ebenso wie der Medizin.

Wie entstand MFG Österreich?

"Die Partei entstand an und für sich aus den 'Rechtsanwälten für Grundrechte'", die Michael Brunner, wie er im Gespräch mit News.at erklärt, zusammen mit den Rechtsanwält:innen Michaela Hämmerle, Alexander Todor-Kostic und Gerold Beneder in Reaktion auf die von der Regierung verhängten Corona-Maßnahmen gründete. "Als ich merkte, dass der rechtliche Weg alleine nicht ausreicht, um erfolgreich gegen die Maßnahmen vorzugehen, beschloss ich, eine Partei zu gründen." Am 14. Februar 2021 hob er gemeinsam mit einem Team von rund 20 Personen, allen voran Rechtsanwält:innen, die MFG aus der Taufe.

Die "Rechtsanwälte für Grundrechte" bilden für die Partei, so Brunner, eine Grundlage des Wissens in rechtlicher wie medizinischer Hinsicht. "Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit Ärzten", darunter etwa Prof. Martin Haditsch, Dr. Wolfgang Wodarg und Dr. Maria Hubmer-Mogg. Die "Rechtsanwälte für Grundrechte" selbst agieren aber nach wie vor als parteilich unabhängige Organisation.

Welche Erfolge konnte die MFG bisher verbuchen?

Auf Stimmenfang ging die in Wien gegründete Kleinpartei vorrangig via Social Media sowie mit einer Wahlkampftour durch Wirtshäuser. Bei ihrem ersten Urnengang am 26. September 2021 in Oberösterreich schaffte sie es aus dem Stand heraus in den Landtag. Mit 6,23 Prozent standen ihr drei Mandate zu. Am 23. Oktober wurden die biomedizinische Analytikerin Dagmar Häusler, der Steuer- und Unternehmensberater Joachim Aigner sowie der Unternehmensberater Manuel Krautgartner als Abgeordnete zum Österreichischen Landtag angelobt. Zum MFG-Klubobmann wurde Krautgartner gewählt.

Im Bild: Manuel Krautgartner

Der nächste Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. MFG trat bei der Gemeinderatswahl in Waidhofen an der Ybbs an und holte auf Anhieb 17,08 Prozent und damit Rang drei. Damit stehen der impfkritischen Partei sieben von 40 Mandaten zu. "Wer Grundrechte einschränkt und die Bevölkerung spaltet, wird Wahlniederlagen ernten", so Brunner mit Blick auf die ÖVP, die bei der Wahl von 60,2 auf 41,33 Prozent zurückfiel.

Wie finanziert sich die Partei?

MFG Österreich finanziert sich in erster Linie durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Im September 2021 zählte die Partei rund 4.000 Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 35 Euro pro Kalenderjahr. Weitere Finanzierungsquellen sind der Partei zufolge Erträge aus Veranstaltungen und parteieigenen Unternehmungen, Förderungspartnerschaften, Schenkungen und Vermächtnisse, Subventionen und Zuwendungen der öffentlichen Hand sowie die Unterstützung durch Privatpersonen und Unternehmungen.

Wer sind die Wähler von MFG Österreich?

Das Gros der Wählerschaft machen Protestwähler und Gegner der Coronamaßnahmen aus. Ihre besten Ergebnisse bei der Oberösterreichischen Landtagswahl 2021 erhielt MFG in Gemeinden mit vielen Ungeimpften. Die Stimmen kamen dabei überwiegend von ehemaligen ÖVP- und FPÖ-Wählern. Pöttler zufolge entschieden sich Gegner der Corona-Maßnahmen für MFG und nicht etwa für die FPÖ, weil sie von den Parteien im Nationalrat nicht überzeugt seien.

Im Bild: Gerhard Pöttler

In ihren Statuten hält MFG Österreich fest, "keine Parteiorganisation im traditionellen Sinn" sein zu wollen, "sondern die gemeinsame demokratische Organisation jener Menschen, die sich bedingungslos für Demokratie, Grundrechte und Menschenrechte einsetzen, in demokratischen, sozialen und ökologischen Bereichen, in Gesundheits- und Wirtschaftspolitik, in der Kultur- und Friedenspolitik engagieren und für die Gleichberechtigung der Frauen in Beruf, Politik und in der Gesellschaft eintreten".

Was ist als nächstes geplant?

Nach dem Wahlerfolg in Oberösterreich und jenem bei der Gemeinderatswahl in Waidhofen an der Ybbs sind weitere Urnengänge geplant. "Selbstverständlich" werde man bei der Nationalratswahl antreten, ließ Pöttler im Herbst 2021 vernehmen. Auch weitere Landtagswahlen stünden auf dem Plan. Zunächst liege der Fokus aber auf kleineren absehbaren Urnengängen, so zum Beispiel jenem in Tirol (27. Februar 2022). Der niederösterreichische Spitzenkandidat Wolfgang Durst zeigt sich jedenfalls zuversichtlich: "Die MFG wird bei allen Wahlen antreten, und wir werden dann irgendwann auch einmal Fuß fassen auf Landes- und Bundesebene." Über ein Antreten bei der Bundespräsidentenwahl 2022 werde man zum gegebenen Zeitpunkt entscheiden.

© Elke Mayr

Unterdessen will sich die Partei in den kommenden Wochen und Monaten mehr Struktur geben. Man sei "sukzessive dabei, Landesorganisationen aufzubauen", sagte Pöttler Ende Jänner 2022. Folgen sollen Bezirksorganisationen, generell werde das Vorhaben aber dauern. Landessprecher gibt es derzeit in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten und Tirol. In Niederösterreich sollen die Strukturen der MFG rechtzeitig vor der Anfang 2023 geplanten Landtagswahl stehen.

Scharfe Kritik übte Parteiobmann Brunner am "zunehmend autoritären und evidenzbefreiten Kurs" der Wiener Ärztekammer und ihres Präsidenten Thomas Szekeres. Insbesondere die "Bevormundung der Ärzteschaft" stoße ihm sauer auf. Im Dezember 2021 hatten bundesweit rund 200 Ärzte per offenem Brief Szekeres' Rücktritt als Präsident der Österreichischen Ärztekammer gefordert, weil dieser in einem Rundschreiben verlautbarte, dass er grundsätzlich keinen Grund dafür sehe, Patienten von einer Impfung gegen COVID-19 abzuraten. MFG Österreich will bei der im März 2022 stattfindenden Ärztekammerwahl in Wien mit einer Liste antreten.

Im Bild: Joachim Aigner

Auch die 3G-Regel am Arbeitsplatz sieht die Partei als rechtlich unzulässig. Diverse Verfassungsbeschwerden sind bereits in Planung. In einem Musterbrief, den die Partei auf ihrer Homepage zum Download bereitstellt, heißt es, die 3G-Regel sei "weder evidenzbasiert noch rechtlich begründbar; sie verstößt schwerwiegend gegen das Diskriminierungsverbot, das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit, das Recht auf Leben, Achtung der Privatsphäre und des Familienlebens, auf Erwerbsfreiheit, Unverletzlichkeit des Eigentums und ist dem Recht auf Datenschutz diametral entgegengesetzt". Der/die Arbeitgeber:in sei folglich nicht dazu berechtigt, von dem/der Arbeitnehmer:in einen 3G-Nachweis zu verlangen. Für eine Unterlassung der Kontrolle könne der/die Arbeitnehmer:in nicht bestraft werden.

Selbstverständlich werde man auch gegen die Impfpflicht vorgehen.