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Erlebe Erzberg Leoben

 © Raffalt, TV Erzberg Leoben

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Mitten im Herzen der Steiermark, rund um den Erzberg und die Stadt Leoben, liegt die Abenteuer- und Sport-Region Erzberg Leoben und bietet Entdeckern unvergessliche Erlebnisse.

Gipfelstürmer erklimmen die 2000er der Region, Kulturinteressierte finden spannende Themenwege vom Erzabbau und Montangeschichte über das Mittelalter bis zu den Habsburgern, Genuss-Radler erkunden die Region im Sattel, teilweise entlang des Murradweges oder auf den gesamt 450km Radwegen der Region, Neugierige erkunden die Vielfalt des Wassers der Region, vom berühmten Grünen See bis zum Flusswandern auf der Mur, Gesellige mischen sich bei einem der aufregenden Events unter die Menge und Genießer sammeln neue Erfahrungen beim Blick hinter die Kulissen der Produzenten.

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