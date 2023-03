Teilzeit in Österreich: Laut Statistik Austria arbeiten in Österreich ca. 30 Prozent aller Erwerbstätigen Teilzeit (Stand 2021) . Das ist jedoch nach Geschlechtern sehr ungleich verteilt. So arbeiten erwerbstätige Frauen zu 49,6 Prozent in Teilzeit-Beschäftigungen und Männer zu 11,6 Prozent .

Überstunden und maximale Arbeitszeit

In bestimmten Fällen darf die Normalarbeitszeit von 40 Wochenstunden überschritten werden und somit Überstunden aufgebaut werden. Überstunden müssen mit einem Zuschlag von 50 Prozent vergütet werden. Wird kein Zuschlag bezahlt, sind Überstunden gesetzeswidrig. Anstelle eines Überstundenzuschlags kann auch ein Zeitausgleich vereinbart werden, jede Überstunde muss mit 1,5 Stunden Zeitausgleich vergütet werden. Bei Überstunden jenseits von zehn Stunden täglich bzw. 50 Stunden wöchentlich können Arbeitnehmer:innen selbst bestimmen, ob sie einen Überstundenzuschlag oder Zeitausgleich in Anspruch nehmen wollen.

Für Überstunden muss ein besonderer Grund vorliegen, Dauerüberstunden sind nicht zulässig. Überstunden können von der oder dem Arbeitgeber:in angeordnet werden, wenn der oder die Arbeitnehmer:in laut Arbeitsvertrag dazu verpflichtet ist, dies gesetzlich zulässig ist und die Höchstgrenzen der Arbeitszeit nicht überschritten werden. Bei wichtigen Gründen, wie Betreuungspflichten oder wichtigen Arztterminen, können verordnete Überstunden abgelehnt werden.

Verordnete Überstunden jenseits von zehn Stunden täglich bzw. 50 Stunden wöchentlich können ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. Die tägliche Höchstarbeitszeit beträgt 12 Stunden, die wöchentliche Höchstarbeitszeit 60 Stunden. Allerdings darf die Wochenarbeitszeit im Durchschnitt von 17 Wochen 48 Stunden nicht überschreiten.

Was ist erlaubt während der Arbeitszeit und was nicht?

Das Gesetz sieht gewisse Ausnahmen vor, in denen Arbeitnehmer:innen nicht am Arbeitsort erscheinen müssen, ohne dass diese Zeit als Fehl- oder Urlaubsstunden gelten. Bei sogenannten „Dienstverhinderungen“ kann es sich um erfreuliche und unerfreuliche Anlässe handeln, in jedem Fall aber ist eine Entgeltfortzahlung garantiert. Gründe für eine Dienstverhinderung können sein:

familiäre Gründe (zum Beispiel die Hochzeit eines Kindes, Pflegetätigkeiten oder das Begräbnis eines nahen Angehörigen)

(zum Beispiel die Hochzeit eines Kindes, Pflegetätigkeiten oder das Begräbnis eines nahen Angehörigen) öffentliche Pflichten wie eine Zeugenladung vor Gericht. Außerdem kann eine

wie eine Zeugenladung vor Gericht. Außerdem kann eine „faktische Verhinderung“ etwa bei Verkehrsstörungen, Hochwasser oder Schneechaos

etwa bei Verkehrsstörungen, Hochwasser oder Schneechaos Auch bei einem Umzug haben Arbeitnehmer:innen ein Recht auf Entgeltfortzahlung

Wichtig ist, dass Arbeitnehmer:innen die Dienstverhinderung so schnell wie möglich bei der oder dem Arbeitgeber:in melden. Arbeitnehmer:innen sind außerdem angehalten, eine Dienstverhinderung zu vermeiden bzw. so kurz wie möglich zu halten. Arztbesuche gelten nur bei akuten Schmerzen als Dienstverhinderung oder wenn ein Arztbesuch außerhalb der Arbeitszeit aufgrund der Ordinationszeiten nicht möglich ist.

Mit 1. Juli 2018 wurde das Recht in Fragen der Dienstverhinderungen vereinfacht, für Angestellte und Arbeiter:innen gelten seither dieselben Regelungen. Im Detail sind Dienstverhinderungsgründe meist im entsprechenden Kollektivvertrag geregelt.

Übrigens: Firmenfeiern, wie etwa eine Weihnachtsfeier, die außerhalb der Arbeitszeit stattfinden, zählen nicht zur Arbeitszeit. Die Teilnahme daran ist freiwillig und somit unbezahlt.

Arbeitszeit im Krankenstand

Können Sie krankheitsbedingt nicht zur Arbeit erscheinen, ist wichtig, dass Sie ihre:n Arbeitgeber:in unverzüglich über ihre Arbeitsverhinderung bzw. ihren Krankenstand informieren. Ist ein:e Arbeitnehmer:in aufgrund einer Krankheit verhindert, ihre oder seine Arbeit auszuführen, hat sie oder er Anspruch auf eine Entgeltfortzahlung von mindestens sechs Wochen.

Je nach Dauer des Dienstverhältnisses haben Arbeitnehmer:innen einen Anspruch auf bis zu zwölf Wochen (bei einem Dienstverhältnis von mehr als 25 Jahren).

Danach haben Sie jeweils vier Wochen Anspruch auf das halbe Entgelt. Während dieser Phase erhalten Sie bereits Unterstützung von der Gesundheitskasse, in Form von 50 Prozent des Krankengeldes. Sind auch diese vier Wochen verstrichen, erhalten Sie die volle Höhe des Krankgeldes.

Pause und Ruhe

Bei Arbeitszeiten von mehr als sechs Stunden täglich ist eine Ruhepause im Ausmaß von 30 Minuten verpflichtend. Arbeitnehmer:innen dürfen über diese Zeit frei verfügen und auch ihre Arbeitsstätte verlassen. Die tägliche Ruhepause kann auch aufgeteilt werden, muss jedoch pro Pause mindestens zehn Minuten betragen.

Nach Ende eines Arbeitstages steht Arbeitnehmer:innen eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu (in Ausnahmefällen ist eine zeitlich begrenzte Verkürzung auf acht Stunden zulässig). Jede:r Arbeitnehmer:in hat zudem Anspruch auf eine wöchentliche Ruhezeit von mindestens 36 Stunden (bei Schicharbeiter:innen in bestimmten Fällen 24 Stunden). In der Regel muss der gesamte Sonntag in diese Ruhezeit fallen (Wochenendruhe).