Seit 2016 ist Alexander Van der Bellen das österreichische Staatsoberhaupt und der achte gewählte Bundespräsident Österreichs. In einer turbulenten Marathon-Wahl setzte er sich schlussendlich gegen seinen Konkurrenten Norbert Hofer durch. Doch das ist eigentlich bereits Geschichte. Seit Van der Bellens Amtsantritt ist viel geschehen: Von der Ibiza-Affäre über den Ausbruch der Corona-Pandemie über den Rücktritt von Sebastian Kurz als Bundeskanzler bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Es gab schon weniger turbulente Zeiten als die bisherige Amtszeit von Van der Bellen.

Doch es waren diese Krisen, die der väterlich anmutende Präsident stets gut meisterte und in denen er sich als moralische Autorität etablierte. Dabei legt Van der Bellen sein Amt gar nicht unähnlich jenem seines Vorgängers, Heinz Fischer an. Etwas weniger leutselig, dafür entspannter, wie etwa seine Spaziergänge vor seinem Amtssitz, der Hofburg, mit Hund Juli, zeigen. Auch hat Van der Bellen nicht den Drang, sich bei jeder Gelegenheit zu Wort zu melden, sondern nur, wenn es ihm wichtig erscheint. Die Anlässe waren jedoch seit seinem Amtsantritt - siehe oben - viele.

Auch musste der ehemalige Grüne (Van der Bellen trat mit seiner Kandidatur aus der Partei aus), im Jahr 2017 eine Regierung aus ÖVP und FPÖ angeloben. Verhindern konnte er dies ohne mittlere Staatskrise nicht, aber mit der Ablehnung von Harald Vilimsky und Johann Gudenus setzte das Europa- und Umweltthemen stark zugewandte Staatsoberhaupt dennoch ein Zeichen.

Alexander Van der Bellen: Größte Enttäuschung

Die Regierung hielt, wie bekannt, nicht lange, Ibiza zwang sie in die Knie. Nach den Neuwahlen lobte Alexander Van der Bellen dafür die erste Bundesregierung mit grüner Beteiligung in Österreich an. Etwas, das für ihn selbst wohl Erinnerungen an seine eigene größte Enttäuschung seiner parteipolitischen Karriere war: Nämlich dass es 2003 eben nicht dazu kam, zu einer Koalition aus ÖVP und Grünen. Van der Bellen verhandelte damals mit Wolfgang Schüssel, der sich letztlich aber mit den Freiheitlichen für den billigeren Partner entschied. Danach brauchte es einige Zeit, bis sich Van der Bellen wieder motiviert hatte.