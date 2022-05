Montag, 16. Mai 2022

Die Regierung Österreichs

Nie zuvor wechselten die Mitglieder einer Regierung so häufig wie unter der jetzigen ÖVP-Grünen-Regierung. Doch was ist eine Regierung eigentlich, was darf sie und was soll sie?

von Johannes Greß

© Bild: IMAGO images/SEPA.Media