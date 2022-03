Steckbrief Johannes Rauch

Name: Johannes Rauch

Johannes Rauch Geboren: am 24. April 1959 in Rankweil

am 24. April 1959 in Rankweil Wohnt in: Dornbirn

Dornbirn Ausbildung: diplomierter Sozialarbeiter; Berufspraxis in den Bereichen Sozialpsychiatrie, Arbeitslosenbetreuung und Schuldenberatung

diplomierter Sozialarbeiter; Berufspraxis in den Bereichen Sozialpsychiatrie, Arbeitslosenbetreuung und Schuldenberatung Partei: Grüne

Grüne Position: seit 2014 Mitglied der Vorarlberger Landesregierung; Landesrat für Umweltschutz und Nahverkehr

seit 2014 Mitglied der Vorarlberger Landesregierung; Landesrat für Umweltschutz und Nahverkehr Familienstand: seit Dezember 2021 verheiratet mit SPÖ-Politikerin und Allgemeinmedizinerin Gabriele Sprickler-Falschlunger

seit Dezember 2021 verheiratet mit SPÖ-Politikerin und Allgemeinmedizinerin Gabriele Sprickler-Falschlunger Kinder: zwei Töchter aus erster Ehe

Johannes Rauch wurde am 24. April 1959 in Rankweil geboren. Er ist diplomierter Sozialarbeiter und war als solcher zwölf Jahre lang in den Bereichen Sozialpsychiatrie, Arbeitslosenbetreuung und Schuldenberatung tätig. Vor Beginn seiner politischen Karriere arbeitete der gebürtige Vorarlberger zudem vier Jahre lang als Bankkaufmann und vier Jahre als Jugendarbeiter.

Einstieg in die Politik

Im Alter von 26 Jahren stieg Johannes Rauch in die Politik ein und war 1987 Mitbegründer des "Grünen Forums" in Rankweil. Von 1990 bis 1996 war er Umweltgemeinderat in seiner Heimatgemeinde Rankweil. Von 1997 bis 2004 war Rauch Geschäftsführer der Arbeitsinitiative für den Bezirk Feldkirch (ABF).

© imago images/photothek

Vorarlberger Landesrat

Nachdem die Grünen bei der Vorarlberger Landtagswahl im Jahr 2014 stark dazugewinnen konnten, kam es zur Koalition mit der Vorarlberger Volkspartei. Johannes Rauch wurde in der ersten schwarz-grünen Koalition Vorarlbergs einer der beiden Grünen Landesräte. Seit Oktober 2014 unterstehen ihm die Ressorts Umwelt und Klimaschutz, Klimawandelanpassung, Energie, Öffentlicher Verkehr und Radwege, Eisenbahninfrastruktur, Radinfrastruktur, Abfallwirtschaft, Informatik sowie Maschinenbau und Elektrotechnik.

Gesundheitsminister Johannes Rauch?

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, soll Johannes Rauch Wolfgang Mückstein, der angeblich vor dem Rücktritt steht, als Gesundheitsminister nachfolgen. Der Vorarlberger Landesrat sei demnach zunächst aber nicht sonderlich begeistert gewesen, als ihn der Ruf aus Wien ereilte. Aus Freundschaft zu Vizekanzler Werner Kogler habe er schließlich nach einer Bedenkzeit aber doch zugesagt, schreibt die Zeitung. Eine offizielle Bestätigung gibt es seitens der Grünen noch nicht, ein Dementi aber auch nicht.

© imago images/Eibner Die Grünen-Politiker Werner Kogler, Regina Petrik, Johannes Rauch und Sandra Krautwaschl

Johannes Rauch privat

Aus seiner ersten Ehe hat Johannes Rauch zwei Töchter. Seit 23. Dezember 2021 ist er in zweiter Ehe verheiratet. Es handelt sich dabei um eine "private Koalition", denn seine Ehefrau, die Allgemeinmedizinerin Gabriele Sprickler-Falschlunger, ist SPÖ-Politikerin. Von 2009 bis 2019 war sie Abgeordnete zum Vorarlberger Landtag, seit Oktober 2021 ist sie Vorsitzende der SPÖ Vorarlberg. Diese Position hatte sie bereits von September 2016 bis September 2018 inne.

Genau wie Johannes Rauch war auch Gabriele Sprickler-Falschlunger schon einmal verheiratet und ist Mutter einer Tochter. Einen Tag vor Weihnachten gab sich das Paar im kleinen Familienkreis am Standesamt Dornbirn das Jawort. "Eine gelungene rot-grüne Verbindung", schrieb die glückliche Braut damals auf Facebook.

Überstandene Krebserkrankung

Die Gesundheit, für die er bald als Bundesminister zuständig sein könnte, spielt auch im Privatleben des Johannes Rauch eine große Rolle. Vor über 15 Jahren erkrankte der Politiker an Darmkrebs. "Das war lebensbedrohlich", meinte er vor einigen Jahren gegenüber der "Presse", denn die Krebserkrankung sei schon in einem fortgeschrittenen Stadium gewesen. Eine monatelange Chemotherapie, wegen der er ein Jahr lang beruflich pausieren musste, rettete ihm das Leben.