Was ist das Klimaticket?

Das Klimaticket gilt als Prestigeprojekt der Grünen in der Regierung. Mit dem Klimaticket Now kann man in Zukunft um 1.095 Euro im Jahr jeden Linienverkehr (öffentlicher und privater Schienenverkehr, Stadtverkehr und Verkehrsverbünde) in ganz Österreich benutzen. Auch regionale Tickets für einzelne gibt es, wenn auch nicht wie geplant um 385 Euro pro Jahr, außer in Wien.

Wie viel kostet es?

Das Klimaticket Österreich kostet 1.095 Euro und ist ab dem Kauf für ein Jahr lang gültig. Für Jugendliche, Senioren und Menschen mit Behinderung gibt es das "Klimaticket Spezial", dessen Preis 821 Euro beträgt. Für einen Aufpreis von 110 Euro können mit dem Klimaticket bis zu vier Kinder unter 15 Jahren kostenlos mitreisen.

Wo kann man das Klimaticket kaufen?

Das Klimaticket ist online erhältlich oder bei den Servicestellen der Vertriebspartner, die wären:

Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH

Kärnten Bus GmbH

ÖBB-Personenverkehr AG

OÖ Verkehrsverbund-Organisations GmbH Nfg. & Co KG

Österreichische Postbus AG

Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation

Salzburger Verkehrsverbund GmbH

Verkehrsverbund Tirol GesmbH

Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH

WESTbahn Management GmbH

Regionale Tickets für einzelne Bundesländer

Eigentlich war im 1-2-3-Ticket vorgesehen, zusätzlich zum Gesamt-Österreich-Ticket um zwei Euro am Tag, also 730 Euro im Jahr, in zwei Bundesländern fahren zu können und um einen Euro am Tag, also 365 Euro im Jahr, in einem Bundesland. Die Stufe zwei, also zwei Bundesländer für zwei Euro, kommt gar nicht, bei den 365 Euro im Monat macht nur Wien mit. Alle anderen Bundesländer haben andere Preise. Hier alle Regionaltickets:

Wien: 365 Euro

365 Euro Vorarlberg: 385 Euro (ab 1. November)

385 Euro (ab 1. November) Salzburg: 595 Euro

595 Euro Tirol: 509,40 Euro

509,40 Euro Oberösterreich: 695 Euro

695 Euro Steiermark: 588 Euro (ab 1. Jänner 2022)

588 Euro (ab 1. Jänner 2022) Burgenland und Niederösterreich gemeinsam: 550 Euro

550 Euro Gesamte Ostregion (Wien, Burgenland, NÖ): 915 Euro

915 Euro Kärnten: Für Anfang 2022 geplant

Vorarlberg

Das Vorarlberger „vmobil Klimaticket“ kostet in der günstigsten Variante 355 Euro (für alle Vollpreiszahler, die bis zum 12. Dezember kaufen wird ein Rabatt von 30 Euro abgezogen). Ansonsten kostet es 385 Euro im Jahr. Neben Bus und Bahn können mit der Jahreskarte auch Angebote wie Carsharing oder Radboxen genutzt werden

Steiermark

In der Steiermark wird das Klimaticket 588 Euro kosten. Es gibt hier auch die Variante mit 688 Euro, dann kann es auch übertragbar genutzt werden. Gültig ist es ab 1. Jänner 2022. Im Klimaticket enthalten sind alle steirischen Verkehrsverbundzonen für Züge, Tram und Busse, in Graz inklusive Schloßbergbahn. Dazu kommen die Tariferweiterungsgebiete, die nach Radstadt bzw. Tamsweg in Salzburg, nach Szentgotthárd in Ungarn und nach Oberwart im Burgenland führen. Alle anderen Tarifangebote bleiben bestehen, etwa die GrazCard der Graz Linien oder das Topticket für Studierende.

In diesem Jahr gekaufte Jahrestickets bleiben ab zwei Tarifzonen für die ganze Laufzeit bestehen werden automatisch zum Klimaticket.