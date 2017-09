Wer steht hinter dem Aufstieg von Sebastian Kurz? Was hat Kurz vor? Fragen und Antworten rund um den ÖVP-Chef.

Zu niemandem ist man ehrlicher als zum Suchfeld von Google, so heißt es. Diese These dürfte auch in Zeiten des Wahlkampfes gelten. Was verdient eigentlich Christian Kern? Wo wohnt Heinz-Christian Strache und wie alt ist eigentlich Sebastian Kurz? Nur ein Auszug an Fragen, mit denen Google die letzten Monate gefüttert wurde.

In den letzten Tagen nahm das Interesse an Sebastian Kurz zu, ein Grund sich die Fragen genauer anzusehen und Antworten zu finden rund um den ÖVP-Chef

Wie alt ist Sebastian Kurz?

Sebastian Kurz wurde am 27. August 1986 in Wien geboren. Er ist demnach 31 Jahre alt.

Wo wohnt Sebastian Kurz?

Kurz wohnt in einer Wohnung im 12. Wiener Gemeindebezirk Meidling

Wie groß ist Sebastian Kurz?

Der ÖVP-Chef misst 1,86 Meter

Wer ist Sebastian Kurz?

Da diese Frage viel Interpretationsspielraum lässt, ein kurzer Abriss des politischen Werdegangs: Sebastian ist ein Politiker der Österreichischen Volkspartei ÖVP. Seit 2009 ist Kurz Bundesobmann der Jungen Volkspartei und seit 2015 Vorsitzender der Politischen Akademie der ÖVP.

2010 war Kurz Mitglied des Wiener Gemeinderats und Landtags und 2013 Abgeordneter zum Nationalrat. Von 2011 bis 2013 hatte Kurz das Amt des Staatssekretärs für Integration inne. Seit 2013 ist er Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres. Als österreichischer Außenminister ist er im Jahr 2017 Vorsitzender der OSZE. Am 14. Mai 2017 wurde er vom Bundesparteivorstand zum geschäftsführenden Bundesparteiobmann der ÖVP gewählt und tritt nun mit der „Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei“ an

Wie viel Sebastian Kurz steckt in Dir?

Das muss wohl jeder für sich beantworten. Fest steht: Kurz trägt, wie er selbst sagt, ein „bürgerliches Wertekorsett“. Christlich-sozial, liberal, ehrgeizig. Wer sich damit identifiziert, der dürfte den Kurz in sich tragen. Und nicht zu vergessen: Sozial sein schadet auch nicht. So sagte Kurz einmal, er habe durch die Arbeit im Integrationsstaatssekretariat viel gelernt. Er sei dadurch sozialer geworden.



Wer steht hinter dem Aufstieg von Kurz?

Der ehemalige ÖVP-Chef und Vizekanzler Michael Spindelegger hat Sebastian Kurz in die Politik geholt, mit Johanna Mikl-Leitner, damals Innenministerin, hat Kurz in seiner Zeit als Staatsekretär eng zusammen gearbeitet. Groß war auch die Unterstützung durch Erwin Pröll. Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel gilt als Berater.

Was hat Sebastian Kurz für eine Ausbildung?

Sebastian Kurz maturierte im Jahr 2004. Sein Studium an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien schloss er bis heute nicht ab.

Was hat Sebastian Kurz verändert?

Sebastian Kurz’ Einstieg in die Politik war nicht leicht. Die Umfragewerte waren schlecht, eine Zeitung schrieb, es sei eine Verarschung, dass ein 24-Jähriger Staatssekretär wird. Diese Phase dürfte ihn stark geprägt haben. Er habe damals gelernt, nicht nach rechts oder links zu schauen, sondern seinen eigenen Weg zu gehen, sagt er im Juli beim ÖVP-Parteitag. In letzter Zeit wirkt Kurz ungeduldiger und genervter als früher – vielleicht weil das besser zum Image eines knallharten Konservativen-Chef passt.

Wie heißt der Vater von Sebastian Kurz?

Die Vornamen seiner Eltern hielt Sebastian Kurz bisher privat. Seine Mutter ist AHS-Lehrerin, sein Vater ist HTL-Ingenieur, das ist bekannt.

Was hat Kurz vor?

Kurz steht für restriktive Zuwanderungspolitik, er sagt, man müsse die Zuwanderung in das Sozialsystem stoppen. Sein zweites großes Thema ist Steuersenkung. Details dazu kann oder will er allerdings nicht nennen, monieren Kritiker. Eine Gesamtüberblick über seine politischen Positionen liegt noch nicht vor. Zu vielen Fragen ist seine Haltung also nicht bekannt.

Wie wird Sebastian Kurz wahrgenommen?

"Etwas narzisstisch" war eine der Antworten, die News bei einer Straßenumfrage erhielt.

In Sachen Vertrauen punktet der 31-Jährige. Das spiegelt sich APA/OGM-Vertrauensindex wider. . ÖVP-Chef Sebastian Kurz, ohnehin Erster, legte noch etwas zu und bekam fast doppelt so viele Vertrauenspunkte wie Bundeskanzler Christian Kern.

Wie wichtig ist Sebastian Kurz für Europa?

Sebastian Kurz stellt sich gerne als Vordenker dar, der die europäische Union in Migrationsfragen entscheidend angeführt habe. Ganz unumstritten ist er in dieser Rolle nicht. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat ihn vor einigen Monaten mit den Worten kritisiert, die EU dürfe keine Festung der Gleichgültigkeit sein. Der tschechische Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg warf ihm vor, er agiere populistisch.

Wie viel verdient Sebastian Kurz?

Das Bruttogehalt eines Bundesministers betrug im Jahr 2016 17.372,50 Euro monatlich. Hinzu kommen Sonderbezüge pro Quartal.

Zu was wird Sebastian Kurz gewählt?

Sebastian Kurz würde diese Frage wohl mit „Bundeskanzler“ beantworten. Doch das werden wir erst am 15. Oktober erfahren.

