Nach Freispruch: Kurz fühlt sich „vorgeführt“ und schließt Politcomeback aus

Bereits direkt nach dem Urteil im Wiener Justizpalast, wo das Oberlandesgericht Kurz' achtmonatige, bedingte Haftstrafe aufgehoben und ihn von den Vorwürfen, im Ibiza-U-Ausschuss falsch ausgesagt zu haben, freigesprochen hatte, kündigte er an, noch „ausführlich“ Stellung beziehen zu wollen. Für ihn seien die letzten vier Jahre ein „sehr belastende Zeit“ gewesen, und das obwohl er in einer „sehr privilegierten“ Situation sei, in der er familiären Rückhalt genieße und die finanziellen Mittel für ein Strafverfahren habe. Wer das nicht habe, zerbreche oftmals an so einem Verfahren. „Es ist gar nicht so sehr das Delikt selbst oder die Strafdrohung, die ja keineswegs lebensverändernd wäre, es ist viel mehr der unglaubliche Aufwand der hier betrieben wird. Es ist das vorgeführt werden, es waren die zwölf Verhandlungstage im großen Schwurgerichtssaal, wo sonst Mörder und Schwerverbrecher sich verantworten müssen“, sagte Kurz am Dienstag.

So sei sein Verfahren nicht verhältnismäßig gewesen, bemängelte Kurz: „Wir sprechen von tausenden Seiten, 30 Zeugen, zwölf Verhandlungstagen und nationalen und internationalen fast 10.000 Berichten.“ Man müsse nicht jede „Anzeige aufblasen wie einen Heißluftballon“, weil damit „Druck aufgebaut“ werde, auch auf die Ermittler selbst, „das am Ende ja etwas rauskommen muss, sonst ist ja all dieser Aufwand am Ende gar nicht zu rechtfertigen“.