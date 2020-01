Türkis-Grün: Die neuen Minister

Die ÖVP und die Grünen haben eine Regierungsvereinbarung getroffen. Das werden die neuen Minister:

Die erste türkis-grüne Koalition wird die größte Frauenquote aufweisen, die jemals eine Regierung in Österreich hatte. Mit neun Frauen im 17-köpfigen Team (inklusive Staatssekretäre) kommt man auf fast 53 Prozent - und eine etwas größere Mannschaft als die Vorgänger-Koalitionen. Lässt man (streng nach Gesetz) die zwei Staatssekretäre weg, sind sogar acht von 15 Frauen (53,3 Prozent). Und das sind die neuen Ministerinnen und Minister:

Sebastian Kurz

Der Noch-Altkanzler Sebastian Kurz wird auch die nächste Regierung als Bundeskanzler anführen.

Werner Kogler

Der Grünen-Chef Werner Kogler schaffte es von der außerparlamentarischen Opposition die Grünen nicht nur zurück in den Nationalrat sondern auch in die Regierung zu führen. Er selbst wird das Vizekanzleramt sowie die Bereiche Kunst/Kultur, Sport und Beamte übernehmen.

Gewessler wird Superministerium führen

Leonore Gewessler (42) wird Ressortchefin des geplanten neuen Superministeriums für Klimaschutz werden. In dem Ressort sollen Umwelt, Verkehr bzw. Infrastruktur, Energie, Technologie und Innovation vereint werden.

Gewessler, am 15. September 1977 in Graz geboren, sitzt erst seit der diesjährigen Nationalratswahl für die Grünen im Parlament und ist eine der zentralen Regierungsverhandlerinnen der Ökopartei. Davor war sie Geschäftsführerin der Umweltorganisation Global 2000. Parteichef Werner Kogler holte sie im Zuge der Öffnung der Partei nach dem Absturz 2017 als Quereinsteigerin zu den Grünen.

Ulrike Lunacek - Staatssekretärin im Vizekanzleramt

Die einstige Europaparlamentarierin Ulrike Lunacek (62) wird Staatssekretärin im Vizekanzleramt. Sie soll schwerpunktmäßig für Kunst und Kultur zuständig sein. Diese Personalie wurde der APA am Donnerstag bestätigt. Das personelle Quintett der Grünen in der Regierungsriege ist damit komplett.

Die weiteren Köpfe neben Lunacek, die als Spitzenkandidatin das Debakel bei der Nationalratswahl 2017 verantwortete: Bundessprecher Werner Kogler wird Vizekanzler, wobei seine genaue Ressortzuständigkeit noch nicht bekannt ist. Eleonore Gewessler erhält ein großes Klimaschutz- und Verkehrsministerium, Alma Zadic die Justiz und Rudolf Anschober die Sozial- und Gesundheitsagenden.

Formell handelt es sich zum derzeitigen Stand um einen Vorschlag, den der Bundesvorstand der Grünen dem morgen in Salzburg tagenden Erweiterten Bundesvorstand der Partei erteilt. Gibt dieser sein Okay, wandert das Personalpaket zusammen mit dem Regierungsprogramm in den Bundeskongress weiter, der am Samstag zusammentritt und seitens der Grünen die Letztentscheidung trifft.

Justizministerin Alma Zadic

Die studierte Juristin Alma Zadic (Grüne) wird in der bevorstehenden türkis-grünen Regierung Justizministerin.

Neues Ministerium Integration mit Susanne Raab

Die Koalitionsverhandlungen haben zudem ein gänzlich neues Ministerium zutage gebracht. Besetzt werden soll das neu geschaffene Integrationsministerium mit Susanne Raab. Die Kurz-Vertraute aus Oberösterreich ist derzeit Leiterin der Integrationssektion im Außenministerium. Die ÖVP bestätigte die neue Integrationsministerin am Montag.

Raab gilt als Integrationsexpertin und ist seit 2011 in den verschiedensten Bereichen der Integration tätig. Sie war etwa für die Ausarbeitung des Islamgesetzes unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz mitverantwortlich, arbeitete beim Burkaverbot und an der Integrationsinitiative "Integration durch Leistung" mit. Als neue Integrationsministerin soll Raab die konsequente Linie im Kampf gegen Parallelgesellschaften und den politischen Islam fortsetzen sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Innenminister die Herausforderungen in der Migrationsfrage lösen, teilte die ÖVP am Montag mit.

ÖVP-Chef Kurz bezeichnete Raab als "junge und sehr erfahrene Integrationsexpertin". "Sie verfügt über jahrelange Erfahrung im Integrationsbereich und hat schon bisher maßgeblich an wichtigen Gesetzen und Beschlüssen in der Migration und Integration mitgewirkt", lobte der Parteichef die künftige Ministerin.

Auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer verteilte Vorschusslorbeeren an Raab: "Eine Oberösterreicherin, die in ihrem Heimatbundesland stark verwurzelt ist, sich aber auch über die Landesgrenzen hinweg den Ruf einer absoluten Fachfrau und Expertin erarbeitet hat", beschrieb er sie und meinte weiter: "Gerade wenn es um Integration geht, weiß sie wovon sie spricht. Eine gute Personalentscheidung für Oberösterreich und die neue Regierung".

Christine Aschbacher (ÖVP) als Arbeits- und Familienministerin

Die Steirerin Christine Aschbacher (ÖVP) wird das neue Arbeits- und Familienministerium leiten. Die 36 Jahre alte Unternehmerin übernimmt die Agenden Arbeit, Familie und Jugend. Sie gilt als Überraschung.

Karoline Edtstadler wird Europaministerin

Karoline Edtstadler kommt als Europaministerin zurück nach Wien. Sie wird wie Raab auch im Kanzleramt angesiedelt sein.

Die Juristin Edtstadler war unter Türkis-Blau Staatssekretärin im von Herbert Kickl (FPÖ) geführten Innenministerium. Bei der EU-Wahl wurde sie Othmar Karas als Listenzweite an die Seite gestellt, nach der für die ÖVP höchst erfolgreich verlaufenen Wahl übernahm sie die Leitung der ÖVP-Delegation im EU-Parlament. Nach der Nationalratswahl holte sie Kurz auch in sein Koalitionsverhandlungsteam - und jetzt will er sie als Ministerin nach Wien holen.

Karl Nehammer als Innenminister

Der bisherige ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer dürfte als Innenminister fix sein. Er soll im umkämpften Innenministerium als Nachfolger von Herbert Kickl (FPÖ) einen harten Kurs fahren.

Klaudia Tanner - Verteidigungsministerin

Die niederösterreichische Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner (ÖVP) übernimmt das Verteidigungsministerium.

Blümel Minister für Finanzen

Als Finanzminister wird wohl Wiens ÖVP-Chef Gernot Blümel fungieren.

Faßmann als Bildungsminister

Das Bildungsministerium wird erneut von Heinz Faßmann (ÖVP) geführt werden.

Elisabeth Köstinger als Landwirtschaftsministerin

Elisabeth Köstinger (ÖVP) könnte erneut für Landwirtschaft und Tourismus zuständig sein.

Schramböck als Wirtschaftsministerin

Margarete Schramböck bleibt wohl Wirtschaftsministerin. Das war sie bereits auch unter Türkis-Blau.

Schallenberg bleibt Außenminister

Übergangsminister Alexander Schallenberg wird weiterhin das Außenministerium leiten.



