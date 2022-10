Name: Thomas Schmid

Skorpion Beruf: Bundesbeamter und Manager, 2019-2021 Vorstand der ÖBAG

Für Thomas Schmid begann 2019 gut. Ende März wird der ÖVP-nahe, 45 Jahre alte Tiroler 2019 Alleinvorstand der Staatsholding ÖBAG, der Nachfolgegesellschaft von ÖBIB und ÖIAG, welche die Staatsbeteiligungen an wichtigen Unternehmen verwaltet. Seit die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am 12. November des selben Jahres allerdings sein Handy beschlagnahmte und gelöschte Nachrichten wiederherstellte, wendete sich das Blatt und Schmid kam aus den Schlagzeilen nicht mehr heraus, lösten seine Nachrichten doch gleich mehrere Verfahren der WKSta aus. 2020 wurden ihm schleißlich zwei Direktoren zur Seite gestellt. Im Juni 2021 legte er seinen Posten ganz zurück.

Vorwürfe an Thomas Schmid

Aus Sicht der WKStA soll Schmid ab 2016 in seiner damaligen Funktion als Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium eine zentrale Rolle bei der Gestaltung und Abwicklung von Inseraten-und Medienkooperationsvereinbarungen mit den Medienmachern Wolfgang und Helmuth Fellner gespielt haben, die "aus sachfremden und nicht im Interesse des Finanzministeriums gelegenen Gründen" abgeschlossen wurden, wie die Behörde in ihrer gegen Karmasin gerichteten Festnahmeanordnung festhält. Die vom Finanzministerium und damit dem Steuerzahler finanzierten und in der Tageszeitung "Österreich" erschienenen Anzeigen und Umfragen mit einem Auftragsvolumen von zumindest 1,16 Mio. Euro hätten ausschließlich dem persönlichen Fortkommen des späteren ÖVP-Obmanns und Bundeskanzlers Sebastian Kurz gedient, vermutet die WKStA.

Die WKStA geht davon aus, Schmid habe hinsichtlich der von den Ermittlungen betroffenen Veröffentlichungen "als Mittelsmann vorgegebene redaktionelle Inhalte" lanciert, nämlich insbesondere für Kurz und die ÖVP günstige Umfrageergebnisse. Diese sollen "zu vorgegebenen Zeitpunkten" und "teilweise mit einer die Interessen von Sebastian Kurz und der Gruppe seiner Vertrauten fördernden Kommentierung durch Wolfgang Fellner" erschienen sein, beschreibt die WKStA in ihrer 44-seitigen Karmasin-Festnahmeanordnung die Verdachtslage. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Schmid wollte Kronzeugenstatus

Im Oktober 2022 wurde bekannt, dass Thomas Schmid bereits im April 2022 mit dem Wunsch nach Kronzeugenstatus an die WKSta herangetreten sei - diesen aber bis dato formell nicht gestellt wurde. Schmid verlegte seinen Wohnsitz inzwischen ins Ausland, in die Niederlande. Seit Juni fanden jedoch bei der WKStA insgesamt 15 ganztägige Vernehmungen statt, bei denen Schmid "umfassend" befragt wurde.

Thomas Schmid: Seine Karriere

Die Karriereleiter erklomm Schmid in der Volkspartei. Der offiziell parteilose Doppel-Magister - er ist Jurist und Politikwissenschafter - war schon Büroleiter von Ex-Bundeskanzler und -ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel und in den Jahren 2004/2005 auch einmal Pressesprecher von Karl Heinz Grasser, als dieser Finanzminister war. Auch für die ÖVP-Minister Michael Spindelegger (Äußeres) und Elisabeth Gehrer (Unterricht) übernahm er wie auch für den ÖVP-Abgeordneten zum Europäischen Parlament, Paul Rübig, die Tätigkeit des Sprechers. Begonnen hat dieser Karriereabschnitt im ÖVP-Parlamentsklub.

Spindelegger, als dessen Adlatus Schmid jahrelang galt, machte diesen Ende 2013 als Finanzminister schließlich zum Kabinettschef im Finanzministerium. Unter dem späteren Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) wurde Schmid zum Generalsekretär des BMF bestellt.

Schon als das Gesetz zur Umfirmierung der ÖBIB zur ÖBAG in Begutachtung ging, schrieben Medien, Schmid gelte als fix für den Sessel des Geschäftsführers. "Die dafür relevanten Entscheidungsträger in der ÖVP haben ihr Okay gegeben", schrieb das Magazin "Trend" Ende September 2018. Schon damals mutmaßte das Magazin, dass sich Schmid bereits akribisch auf die Geschäftsführerarbeit vorbereitet hätte.

Thomas Schmid und seine Chatnachrichten

Schmids Abstsieg begann mit einer Hausdurchsuchung der WKStA rund um die Ermittlungen um die Vorstandsbestellung des FPÖ-Manns Peter Sidlo bei den Casinos Austria. Schmid ist einer von einem guten Dutzend prominenter Beschuldigter. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.

Schmid soll auch für seine Schwester 2017 privat in einen Steuerakt geschaut haben. Abseits der strafrechtlichen Ermittlungen geben Schmids Chats auch ein Einblick, wie in Österreich wichtige Funktionen bestellt werden. Der Casinos-Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner etwa schrieb er: "Du wirst dort CEO!" und setzte nach: "Das MUSS klappen".

» Kriegst eh alles, was du willst «

"Kriegst eh alles, was du willst"

Sich selbst hatte Schmid in der türkis-blauen Regierungszeit die ÖBAG zurechtgezimmert. Wie die öffentlich gewordenen Nachrichten mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dem damaligen Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) hervorgeht, wurde die Staatsholding, die ein Vermögen von über 26 Milliarden Euro verwaltet, nach Schmids Wünschen gestaltet. Kurz versicherte ihm: "Kriegst eh alles, was du willst." Blümel berichtete ihm: "Schmid AG fertig".

"Betriebsrat. Weg damit."

Im Juni 2021 waren neue Chats von Schmid bekannt geworden, deren Inhalt für heftige Kritik der Opposition sorgte. Laut den in mehreren Medien veröffentlichten Protokollen hatte Schmid mit einer Vertrauten unter anderem darüber diskutiert, in seiner neuen Funktion den Betriebsrat "abdrehen" zu wollen ("Und Betriebsrat. Weg damit."). "Das können wir nicht einfach so machen", soll ihm diese ausgerichtet haben, man müsse "auch andere Ideologien verstehen". Schmids Reaktion: "Andere Ideologien. Fu** that."

"Ab Kairo gibt es Schlauchboote"

Auch über Flüchtlinge wurde den Berichten nach "gescherzt": Nach der Buchung eines Fluges nach Addis Abeba soll seine Assistentin Schmid gefragt haben, ob er auch einen Rückflug brauche. Auf seine Frage, ob sie ihn dort lassen möchte, soll sie geantwortet haben: "Ab Kairo gibt es Schlauchboote." Nachdem sie Schmid dann etwas später die Buchung bestätigt hatte, soll er zurückgefragt haben: "Mit den Flüchtlingen? Smiley."

Medienscheu

Medien gegenüber zeigte sich Schmid stets auf das äußerste zurückhaltend. Er ging diesen aus dem Weg und schickte lieber einen Prokuristen vor, wenn es um Sachfragen ging. Auch in den Chats zeigt sich, dass es oft darum ging, eine Öffentlichkeit möglichst nicht stattfinden zu lassen.