Die meistgelesenen Geschichten 2025 auf News.at

Welche Themen Leserinnen und Leser 2025 wirklich bewegt haben, zeigt ein klarer Befund: Die meistgeklickten Geschichten kreisen um Macht, Geld und die Causa René Benko.

von

Am Ende wird immer noch einmal Bilanz gezogen. Um zu überprüfen, ob Vermutungen gestimmt haben. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was geht – und was eher weniger. In Zeiten von Klicks ist das ganz einfach. Denn per Mausklick wird online ziemlich transparent abgestimmt: Welche Geschichte geht – und welche weniger. Welche „zieht“, wie wir intern sagen.

Und diese Bilanz fällt für das News-Jahr 2025 eindeutig aus: Von den Top-25-Geschichten auf News.at – bis auf „Neom gestoppt: Saudi-Arabiens Milliarden-Utopie scheitert“ und „Benko-Jagdrunde: Minderjähriger (9) soll Hirsch erlegt haben“ sind alle auch in Print erschienen – drehen sich 19 um René Benko, den größten Pleitier Österreichs. Platz 1: Turbulenzen im Hause Benko. Platz 2: „Schon wieder 1 Million aufgebraucht.“ Platz 3: Benko-Anwalt Stephan Prochaska: Der Mann fürs Grobe. Platz 4: Finanzermittler nehmen Benko ins Visier: Nun drohen bis zu 20 Jahre Haft. Alle diese Geschichten hat mein Kollege Sebastian Reinhart recherchiert und aufgeschrieben. Und auch heuer wird diese Causa noch Stoff liefern.

Auf Platz 6 der beliebtesten Beiträge taucht mit Red Bull erstmals ein anderer Name im Ranking auf: Wie Mark Mateschitz das Erbe seines Vaters beim Dosenkonzern weiterführt. Ums Geld geht es auch in jener Geschichte, die auf Platz 8 rangiert: „Die Insolvenz ist eine beliebte Möglichkeit, um den Gläubigern zu entkommen.“ Das Interview, das ich mit Staud-Chef Stefan Schauer über faire Preise, frostgefährdete Ernten und natürlich Marillenmarmelade geführt habe, landete auf Platz 21.

Die 25 meistgelesenen Stories in 2025 auf News.at

Über die Autoren

