Die meistgelesenen Geschichten 2025 auf News.at

Am Ende wird immer noch einmal Bilanz gezogen. Um zu überprüfen, ob Vermutungen gestimmt haben. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was geht – und was eher weniger. In Zeiten von Klicks ist das ganz einfach. Denn per Mausklick wird online ziemlich transparent abgestimmt: Welche Geschichte geht – und welche weniger. Welche „zieht“, wie wir intern sagen.

Und diese Bilanz fällt für das News-Jahr 2025 eindeutig aus: Von den Top-25-Geschichten auf News.at – bis auf „Neom gestoppt: Saudi-Arabiens Milliarden-Utopie scheitert“ und „Benko-Jagdrunde: Minderjähriger (9) soll Hirsch erlegt haben“ sind alle auch in Print erschienen – drehen sich 19 um René Benko, den größten Pleitier Österreichs. Platz 1: Turbulenzen im Hause Benko. Platz 2: „Schon wieder 1 Million aufgebraucht.“ Platz 3: Benko-Anwalt Stephan Prochaska: Der Mann fürs Grobe. Platz 4: Finanzermittler nehmen Benko ins Visier: Nun drohen bis zu 20 Jahre Haft. Alle diese Geschichten hat mein Kollege Sebastian Reinhart recherchiert und aufgeschrieben. Und auch heuer wird diese Causa noch Stoff liefern.

Auf Platz 6 der beliebtesten Beiträge taucht mit Red Bull erstmals ein anderer Name im Ranking auf: Wie Mark Mateschitz das Erbe seines Vaters beim Dosenkonzern weiterführt. Ums Geld geht es auch in jener Geschichte, die auf Platz 8 rangiert: „Die Insolvenz ist eine beliebte Möglichkeit, um den Gläubigern zu entkommen.“ Das Interview, das ich mit Staud-Chef Stefan Schauer über faire Preise, frostgefährdete Ernten und natürlich Marillenmarmelade geführt habe, landete auf Platz 21.