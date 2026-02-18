Thomas Mayer: „Ich bringe Wissen ein, sage meine Meinung“

1. Wien/Brüssel: Welche Unterschiede der Städte bringen Journalisten die größten Vor- und Nachteile?

Wien überschaubar, hohe Lebensqualität, Politik theatralisch. In Brüssel läuft Weltpolitik, Arbeit vielsprachig, französische Lebensart.

2. Als Österreichs längstdienender Europa-Korrespondent: Wo fühlen Sie sich warum mehr daheim?

Weiß es oft selbst nicht (mehr). Wo meine Lebensmenschen wohnen. Tirol war meine erste Heimat, hab in Europa mehrere dazugewonnen.

3. Wie Ihr Bruder Standard-Pionier, doch er ist längst bei der Presse: (Wie) Tauschen Sie sich aus?

Wir reden. Vertraulich. Sind Journalisten seit mehr als 40 Jahren. Er einer der besten Schreiber im Land. 1994 mein Vorgänger in Brüssel.