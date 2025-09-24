Causa Benko: Brisante Millionen-Klage gegen Schweizer Bankhaus Julius Bär

Im Zentrum steht dabei die Flaggschiff-Gesellschaft im Signa-Gebilde: die Signa Prime Selection AG (SPS). Sie bildet das Kernstück der größten Unternehmensinsolvenz Österreichs rund um den derzeit in Untersuchungshaft befindlichen Immobilien-Jongleur René Benko. Zwischen Ende 2022 und Herbst 2023 soll Signa Prime laut der News und Krone vorliegenden Klage hohe Summen in die Schweiz zu Julius Bär überwiesen haben. Und das, obwohl sie gar nicht als Kreditnehmerin in Erscheinung getreten war. Das waren andere Gesellschaften aus dem verschachtelten Signa-Universum.

Erschwerend kommt laut der Darstellung des Insolvenzverwalters noch hinzu, dass die Signa Prime zu diesem Zeitpunkt bereits insolvent gewesen sein soll. Zwar gelang es, vereinzelt noch Geld von Dritten zu beschaffen, doch die Klage spricht dezidiert von einer „Loch-auf-Loch-zu-Politik“: „Bei redlicher wirtschaftlicher Gebarung wäre die Bedienung von Verbindlichkeiten ab 31.03.2022 hingegen nicht mehr möglich gewesen.“