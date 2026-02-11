Corinna Drumm: „Dialog ist wichtiger denn je“

1. Nach fast 16 Jahren als GF des VÖP: Was sind die größten Veränderungen in ihrem Aufgabenbereich?

Vom operativen Aufbau zur strategischen Interessenvertretung: Digitalisierung, Regulierung und Politik sind komplexer, Dialog wichtiger je.

2. Welche Rolle spielen herkömm­liche Nachrichtenmedien und was bringen Social Media für Ihren Job?

Herkömmliche Medien sichern Qualität, Einordnung und Vertrauen. Social Media beschleunigen Desinformation und sind überdies gefährlich.

3. Sie kommen vom Radio und waren beim Fernsehen: Wo ist die digitale Gefährdung warum größer?

Die digitale Gefährdung betrifft den gesamten Markt: Plattformen bündeln Reichweite, Daten und Werbung und erhöhen den Druck.

4. Welche Rolle spielen Sie bei Koalitionsverhandlungen um ein Regierungsprogramm zu Medienpolitik?

Wir bringen Expertise ein und zeigen Folgen auf. Entscheidungen über Inhalte eines Regierungsprogramms trifft die Politik.