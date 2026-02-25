Anita Zielina: „Kollaboration ist transformativ“

1. Sie wurden Aufsichtsrätin von Funke, dessen Kurier-Anteile Raiffeisen kaufen will. Was heißt das?

Für mich ist jedes Mandat Gestaltungsauftrag mit Fokus auf Zukunftsfähigkeit, auch dieses. Jetzt konzentriere ich mich mal aufs Ankommen :-)

2. Standard, Stern, NZZ: Von welcher journalistischen Etappe haben Sie warum am meisten mitgenommen?

Vom Standard radikalen digitalen Mut, vom Stern Professionalität, von NZZ die Macht der Marke. Diese Mischung prägt meine Arbeit bis heute.

3. Wissenschaft vs. Journalismus? Was ist weshalb aktuell gefährdeter, was wichtiger für Demokratie?

Beide sind unter Druck. Wissenschaft politisiert, Journalismus ökonomisch geschwächt. Demokratie braucht beides – Fakten und Einordnung.

4. Sie waren für NEOS im ORF-Stiftungsrat: Ihre Hauptkritik an diesem Gremium? Die beste Erfahrung?

Kritik: Zu viel Parteidenken, ungeeignete Struktur für Aufsichtsgremium. Beste Erfahrung: engagierte ORF-Teams mit Verantwortungsgefühl.