Der ORF zwischen Auftrag und Werbung

Wer in privaten Printmedien Kritik an der Werbung im öffentlich-rechtlichen ORF übt, gerät in den Geruch der Liebesdienerei für verlegerische Eigeninteressen. Vor diesem Generalverdacht bewahrt auch die Rolle des freien Kolumnisten nicht. Dennoch sei hier versucht, den Spieß in Richtung des redaktionellen Eigeninteresses der ORF-Journalisten umzudrehen. Denn das Interesse an ihrer Arbeit leidet unter dem übermäßigen Einsatz und Vorrang der Werbung im Programm. Diese Priorität ist auch kaufmännisch nicht zu rechtfertigen. Denn die jährliche Finanzierung des ORF durch die Haushaltsabgabe ist mit 710 Millionen Euro viermal so hoch wie seine Werbeeinnahmen.

Vergleiche mit ARD und ZDF in Deutschland hinken zwar, weil sie von einem Vielfachen an Beitragszahlern gestützt werden. Bei beiden liegt der Finanzierungsanteil von Werbung nur noch im einstelligen Prozentbereich. Doch ihr Stellenwert im Programm kann als Vorbild dienen: Werbeverbot nach 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen. Besonders deutlich wird dieser Unterschied aktuell bei Olympia-Übertragungen am Wochenende.