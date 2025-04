„Phantom“ Ingeborg Benko: René Benkos Mutter und Strohfrau

Fest steht jedenfalls: Im diskreten System der Stiftungen nimmt die Mutter von René Benko eine bedeutende Rolle ein. Und doch bleibt sie weitgehend unsichtbar. Fast ein Phantom. Der Kontakt zu ihr lief meist nicht direkt, sondern über ihren Sohn persönlich oder über dessen Schwester, die über Jahre hinweg als seine Assistentin fungierte. Aufgrund ihrer rechtlichen Stellung als Stifterin und auch als Begünstigte war regelmäßig Ingeborg Benkos persönliche Zustimmung und Unterschrift erforderlich. Gerade bei der Vielzahl an kredit­finanzierten Geschäften war der bürokratische Aufwand entsprechend hoch – abgewickelt wurde das fast ausschließlich über Benko und seinen engen Kreis. So etwa am 16. März 2022, als sich Benkos langjähriger Anwalt bei ihm meldete, um eine Unterschrift seiner Mutter einzuholen. Anlass war ein Formular im Zusammenhang mit dem Kauf der britischen Luxuskaufhauskette Self­ridges. In der vertraulichen Nachricht hieß es:

„Lieber René, zur Herstellung der Gesellschaftsstruktur für den Ankauf von ‚Selfridges‘ benötigt ein lokale (sic!) Berater von Deiner Mutter das angeschlossenen (sic!) Formular. Bitte um Kontrolle, ob diese Daten so passen. Da hier auch eine Unterfertigung durch einen Dritten vorgesehen ist und das kurzfristig erledigt sein soll, bitte um kurze Information, ob wir damit Deine Mutter belästigen sollen oder Du das für sie unterschreiben willst oder ich für sie unterschreiben soll. Vielen Dank.“ Daraufhin antwortete Benko knapp: „Brauchst du dazu noch was?“ Der Anwalt reagierte umgehend: „Ja, bitte um Info, ob so ok und ich das angeschlossene Dok unterschreiben kann/soll oder Du Dich um Anpassung/Einholung der Unterschrift Deiner Mutter kümmern willst. Danke.“