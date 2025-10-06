Neom gestoppt: Saudi-Arabiens Milliarden-Utopie scheitert

In den kühnen Visionen von Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) sollte Neom das glanzvolle Symbol eines neuen, post-ölen Saudi-Arabiens werden: eine futuristische Metropole, gebaut auf Wüstenboden, umgeben von Solarfeldern, Hightech-Infrastruktur und smarten Lösungen. Doch zuletzt häuften sich Berichte über Baustopps, Umstrukturierungen und massive Wertabschreibungen. Im September 2025 wurde bekannt, dass insbesondere „The Line“ – das Herzstück des Projekts – vorerst eingestellt wird.

Das Projekt, das einst als Prestigeobjekt für die Zukunft Saudi-Arabiens gefeiert wurde, droht nun selbst zum Symbol für Überambition, Fehlinvestitionen und eine Bruchlandung in der Wirklichkeit zu werden. Der Schaden ist mehr als nur finanzieller Natur: Er trifft das Image eines Herrschers, der mit Neom seinen Anspruch auf Modernisierung, Innovation und weltweite Sichtbarkeit manifestieren wollte