NEWScast #31 Der Prozess gegen Nathalie und René Benko
Am Mittwoch, 10. Dezember 2025 startet der zweite Prozess gegen René Benko. Der Signa-Gründer muss sich – wie bereits im ersten Prozess, bei dem es eine nicht rechtskräftige Verurteilung gegeben hat – wegen betrügerischer Krida vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten. Als Mitangeklagte steht diesmal seine Frau Nathalie Benko ebenfalls vor dem Richter.
Im neuen NEWScast spricht Chefredakteurin Kathrin Gulnerits spricht mit Investigativchef Sebastian Reinhart darüber warum es im Prozess genau geht, warum Nathalie Benko ebenfalls angeklagt ist und was ein Tresor und eine Kiste auf dem Dachboden mit der ganzen Sache zu tun haben.
NEWScast #30 Der Prozess gegen René Benko
Woher kommt René Benko? Wer steckt hinter seinem undurchsichtigen Firmengeflecht? Und was treibt diesen politisch bestens vernetzten Immobilieninvestor an? Fragen, mit denen wir vor genau zwei Jahren unsere große Serie über Benko starteten. Acht Folgen waren geplant. Es wurde eine endlose Geschichte.
In dieser Woche, genau zwei Jahre nach unserer Cover-Story vom Oktober 2023 „René Benko: Zwischen Sein und Schein“, steht Benko in Innsbruck vor Gericht. Der Vorwurf: betrügerische Krida. „Die Dynamik war um einiges schneller als geglaubt“, erinnert sich News-Redakteur Sebastian Reinhart mit Blick auf diese erste Coverstory. Er und Krone-Redakteur Rainer Fleckl haben mit ihren Recherchen maßgeblich zur Aufarbeitung beigetragen. Das erste Verfahren ist wohl nur der Anfang – weitere werden folgen. Noch gilt die Unschuldsvermutung.
„Die jahrelangen Recherchen kommen jetzt an eine Ende. Vieles von dem, was wir herausgefunden haben, ist in Ermittlungsakten eingeflossen – teilweise sogar in Anklageschriften“, sagt Reinhart im Podcast, den ich mit ihm wenige Tage vor Prozessbeginn aufgenommen habe. „Jetzt ist es Sache der Justiz, zu urteilen.“
NEWScast #29 Lang Lang
Kein klassischer Künstler der Jahrtausendwende löst solche Stürme der Emotion und der Zuwendung aus wie der chinesische Starpianist Lang Lang. Und das seit mehr als 20 Jahren.
Bei den olympischen Spielen in Peking 2008 spielte Lang Lang für ein Milliardenpublikum. Die "New York Times" nennt ihn "the hottest artist in the classical music planet". Lang Lang lebt für seine Musik und macht Musik erlebbar. Kinder hören ihm gebannt zu, wenn er fordernde Werke wie Schumanns "Kreisleriana" vorträgt. Clemens Hellsberg, der in seiner Eigenschaft als Philharmoniker-Vorstand Lang Langs Karriere fast von Beginn an begleitete, erklärt die Faszination, die von ihm ausgeht so: "Es wäre nicht schwer, seinen künstlerischen Weg der letzten 21 Jahre zu beschreiben. Aber wichtiger als jede Analyse ist die Tatsache, dass er trotz des unvorstellbaren Drucks, der in jedem Bereich an der Weltspitze herrscht, seine genuine Freude an der Musik bewahrt hat und damit das Größte vermittelt, das eine Künstlerpersönlichkeit geben kann: Er macht Menschen glücklich!"
Mit News-Redakteurin Susanne Zobl spricht Lang Lang über sein neues Album (erschienen bei der Deutschen Grammophon), das er dem französischen Komponisten Camille Saint-Saëns gewidmet hat, Komponistinnen, Frauen am Dirigentenpult, Künstliche Intelligenz und was ihn die Pandemie gelehrt hat. (Das Gespräch wurde auf Englisch geführt).
NEWScast #28 Inside Signa
Aufstieg und Fall des René Benko
Die Signa-Aufdecker Rainer Fleckl (Krone) und Sebastian Reinhart (News) haben mit "Inside Signa" ein Buch zum Aufstieg und Fall von René Benko vorgelegt. Ein Krimi von der ersten bis zur letzten der 240 Seiten. Im Podcast mit News Chefredakteurin Kathrin Gulnerits sprechen sie über ihre langjährige Investigativ-Recherche rund um den Immobilienkonzern Signa, die zur größten Wirtschaftspleite in Österreich führte. Sie legen neue Details vor und geben eine Einschätzung zu möglichen strafrechtlichen Konsequenzen für René Benko ab. Und sie verraten, welche Frage sie Benko gerne stellen würden, müsste dieser wahrheitsgetreu antworten.
NEWScast #27 Robert Menasse
Seine Romane sind klug, erhellend und spannend wie Thriller. In seinem Essay, "Die Welt von morgen. Ein souveränes demokratisches Europa und seine Feinde", erkundet der bedeutende österreichische Schriftsteller Robert Menasse vor der EU-Wahl im Juni die Europäische Union.
Beklemmende Zeiten für die Europäische Union: Immer mehr Staaten werden von Rechten geführt, Italien, Polen, Ungarn. Der Nationalismus feiert fröhliche Urständ’. Was ist los mit dem "Friedensprojekt EU"? Der bedeutende österreichische Schriftsteller gibt die Antwort. Zehn seiner 69 Lebensjahre widmete er der Europäischen Union und kennt das Konstrukt genau. Er lebte in Brüssel, um für seine Roman-Trilogie über die EU zu recherchieren. 2017 erschien Teil eins, "Die Hauptstadt". Meisterhaft, in Balzac’scher Manier erzählt er da die Lebensgeschichten von Menschen, die im Zentrum der EU leben und arbeiten und verwebt sie mit Elementen eines rasanten Action-Thrillers. Teil zwei, "Die Erweiterung", eine Satire auf die Bemühungen Albaniens, der EU beizutreten, und den polnischen Nationalismus, verschaffte ihm den Preis für das europäische Buch. Seine Bücher sind bei Suhrkamp erschienen. NEWScast ist zu Gast bei der Stimme Europas.
NEWScast #26 Auf dem Dach Afrikas
Vom Weg auf den Kilimanjaro
Er ist einer der Seven Summits – der Kilimanjaro. Im Norden Tansanias ragt das als schlafend eingestufte Vulkanmassiv mit seinem höchsten Gipfel, dem Uhuru Peak, satte 5.895 Meter in Richtung Himmel. Wer sich dem Aufstieg stellt, bemerkt rasch eines: Mit zunehmender Höhe nimmt der Luftdruck stetig ab – das Atmen fällt schwerer, der Puls steigt und der Organismus gelangt an seine Grenzen. Dabei ist besonders die letzte Etappe eine Grenzerfahrung, die einen zwingt, persönliche Grenzen teils neu zu definieren, berichtet Redakteur Patrick Schuster im Gespräch mit Chefredakteurin Kathrin Gulnerits von seinem "schlimmsten-schönsten" Erlebnis. Gemeinsam mit seiner Freundin hat er sich der Herausforderung gestellt: Ein ehrliches Gespräch über Ängste, persönliche Abgründe, Freudentränen und die Antwort auf die Frage, warum eine Toilette auf dem Berg (gut investierte!) 250 US-Dollar kostet.
NEWScast #25 René Benko & seine Signa
Die Geschichten hinter der größten Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte
Zwischen Schein und Sein – ein Immobilienmagnat am Scheideweg: mit dieser Covergeschichte über Rene Benko und seine Signa sorgte NEWS Mitte Oktober das erste Mal für Aufsehen. Sie war zugleich der Startschuss einer mehrteiligen Serie über den Werdegang von Benko, sein undurchsichtiges Firmenkonstrukt, seine Geldgeber und sein politisches Netzwerk. Seither ist in Benkos Signa-Reich kein Stein auf dem anderen geblieben. Es vergeht kein Tag ohne neue Schlagzeilen rund um das verschachtelte Konstrukt aus mehr als 1.000 Firmen, zwei Altkanzler auf der Payroll und einen arabischen Staatsfonds, der Milliarden von Benko zurückfordert. Aufgedeckt haben die meisten dieser Geschichten die Investigativjournalisten Rainer Fleckl und Sebastian Reinhart. Im Gespräch mit NEWS-Chefredakteurin Kathrin Gulnerits sprechen sie über aktuelle Enthüllungen, die größten Hürden im Zuge ihrer Recherchen und sie verraten, welche Frage sie René Benko stellen würden, wenn dieser wahrheitsgetreu antworten müsste.
NEWScast #24 Napoleon
Kriegstreiber oder Lichtgestalt? Diktator oder Held? Ein kleiner Mann voller Komplexe? Wer er wirklich war!
Goethe und Heinrich Heine verehrten den Feldherrn, der sich selbst zum Kaiser der Franzosen gekrönt hat. Der Philosoph G. W. F. Hegel nannte ihn die "Weltseele zu Pferde". Mehr als 200 Jahre nach seinem Tod in der Verbannung auf St. Helena fasziniert der gebürtige Korse ungebrochen. Ridley Scott verdichtet dessen Geschichte zum opulenten, cineastischen Heldenepos "Napoleon". Wer Napoleon Bonaparte wirklich war, verrät Scotts Film indes nicht. Der Historiker und Napoleon-Forscher Thomas Schuler stellt im Gespräch mit Susanne Zobl klar: Napoleon war nicht klein. Der Autor des erhellendes Buchs "Auf Napoleons Spuren" (C. H. Beck) über Irrtümer wie den "Napoleon-Komplex", Mythen und was heute noch auf dem Schlachtfeld bei Waterloo an die Gräuel erinnert.
Mehr zu Thomas Schuler auf: www.aufnapoleonsspuren.de
NEWScast #23 Gottfried Helnwein
Über Kunst, Krieg, Freiheit und Zensur
Kinder, unschuldige Wesen, einer Welt von Gewalt und Zerstörung ausgesetzt, sind seit Jahren die zentralen Gestalten im umfassenden Werk des österreichischen Weltkünstlers Gottfried Helnwein. Mit seinen verstörenden Darstellungen der Verwundbarsten verweist er auf die Wunden der Welt. Die sind bis 11. Februar in der Albertina zu betrachten. In seinem Archiv in Wien spricht Gottfried Helnwein mit Susanne Zobl über das Visionäre der Kunst, wie ihn große Kunstwerke in ihren Bann gezogen haben und wie er sich seine Freiheit in einer Zeit der Zensur bewahrt.
NEWScast #22 Terrorangst
Warum jihadistischer Terror in Österreich Konjunktur hat
Ein lauer Abend, fröhliche Gesichter – bis ein Islamist wahllos auf unschuldige Menschen schießt. Drei Jahre nach dem Wiener Terroranschlag, bei dem vier Menschen ermordet wurden, herrscht jetzt wieder akute Gefahr: es gilt Terrorwarnstufe 4. Religiöser Extremismus hat in den letzten Jahren zugenommen, der eskalierende Nahostkonflikt spitzt die Situation weiter zu. News-Redakteurin Franciska Rhomberg erklärt, warum Jihadismus in Österreich weiterhin eine relevante Gefahr bleibt – und warum der Strafvollzug aus Kleinkriminellen radikale Extremisten macht.
NEWScast #21 Viktor Frankl und die Red Bull-DNA
Was die Gedankenwelt des Psychiaters mit Österreichs Energydrink zu tun hat
Was hat Dietrich Mateschitz mit Viktor Frankl zu tun? Wie wurde Frankls Gedankenwelt zur Basis des Milliardenunternehmens? Warum war dem Red-Bull-Chef Bescheidenheit so wichtig? Anlässlich eines langen News-Interviews mit Mateschitz’ Weggefährten Volker Viechtbauer tauschen sich Kathrin Gulnerits und Lisa Ulrich-Gödel über die Erfolgsidee hinter DER Dose aus.