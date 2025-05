Doch 2021 herrschte noch immer der Rausch. In der Welt der Signa regierte das Gefühl, dass Geld jederzeit und von irgendwoher verfügbar sei. In diesem Klima wurde geplant, bestellt und luxuriös ausgestattet – als gäbe es kein Morgen, und erst recht keine späteren Ermittlungen. René Benko war dabei keine Randfigur, sondern tief in die Gestaltung eingebunden: Gemeinsam mit seiner Frau Nathalie stimmte er sich eng mit Innenraumdesignern und Architekten ab, feilte an Farbpaletten, Materialien – und an Möbeln bis ins Detail. In einer News vorliegenden Mail an seinen Interieur-Designer kommentierte er etwa eine Möbelskizze: „Kannst Du mir bei der eckigen Variante noch klassischere ‚eckige Sofas‘ rendern? Und auch die beiden Couchstühle gefallen nicht.“

Auch der Außenbereich war Chefsache: „Gibt es schon Ideenvielfalt von möglichen Gartenmöbeln – sowohl Lounge auf der Terrasse, Esstisch und Stühle – und die kleine Terrasse zum Frühstücken vor der Küche (ähnlich wie eine Pergola aus Capri)?“ Für die Ausstattung der Villa in Igls wurden laut internen Unterlagen mehrere Millionen Euro veranschlagt.

Wie selbstverständlich in der Signa-Welt mit Millionen jongliert wurde, belegt ein interner Mailverkehr aus dem Jahr 2021. Ein Mitarbeiter schrieb an den damaligen Chef-Controller im Signa-Reich, der inzwischen ein wichtiger Zeuge in den Ermittlungen zu sein scheint: „Würde gerne diese und weitere Rechnungen bezahlen. Leider haben wir die 1 Mio. schon wieder aufgebraucht.“ Die Antwort kam prompt und nüchtern: „Kümmere mich darum. Das Geld, also eine weitere Mio., solltest du bis Freitag aber haben.“