Mateschitz 2.0: Wohin Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz den Dosenkonzern lenkt

Seit 2003 beherbergt der Hangar 7, eine frei schwebende Konstruktion aus 7.000 Quadratmetern Glas und 1.200 Tonnen Stahl, die Prachtstücke der Mateschitz-Sammlung: Flieger, Helikopter, Rennautos. In einer Ecke hängt der Anzug, den der Extremsportler Felix Baumgartner bei seinem Rekordsprung aus der Stratosphäre getragen hat. Die Flying Bulls, die Kunstfliegerstaffel, betreibt im Hangar gegenüber ihre Werkstatt.

Alles, was hier drin fliegen kann, „ist vollgetankt und ready“, sagt ein Mitarbeiter. Auch Mark Mateschitz hat er hier schon öfter gesehen. Den meisten Besuchern falle er kaum auf, er komme „wie undercover“. Was bemerkenswert ist: Nirgendwo zwischen Kunst, Merchandise-Shop und PS-Boliden gibt es ein Foto des Gründers oder seines Sohnes.

„Der Held ist die Marke. Es geht nicht um einen Personenkult“, sagt ein ehemals hochrangiger Manager. Biograf Fürweger unterstreicht das, Mateschitz’ Credo war: „Nicht ich bin zu verkaufen, sondern die Dosen.“ Die Geschichte, Mateschitz habe das „Seitenblicke Magazin“ erworben, um nicht selbst im Klatschblatt vorzukommen, wurde Fürweger so oft erzählt, „dass sie stimmen muss“. Über die Jahre wuchs das Medienimperium von Red Bull. 2003 stieg Mateschitz ins Printgeschäft ein, sein „Red Bull Media House“ druckt heute Magazine wie das Red Bulletin. 2009 startete Servus TV. Dazu kommt das Verlagshaus Benevento Publishing, das sechs Buchverlage vereint und unter anderem die Erfolgs­storys der eigenen Athleten vertreibt.

So groß das Medienportfolio ist, so klein macht sich Red Bull bei Presseanfragen. Eine Liste mit Ansprechpartnern, wie sie andere Konzerne veröffentlichen, gibt es nicht. Eine offizielle Interviewanfrage via Website-Bot wird nie beantwortet. Fürweger beschreibt die Pressestelle als „Presseverhinderungsstelle“. Nachdem das Handelsblatt über Umwege die Mailadresse von Mark Mateschitz’ persönlicher Assistentin erhalten hat, meldet sich nach ein paar Tagen Sprecherin Deutner zurück.

„Grundsätzlich möchten wir das Unternehmen selbst sowie die im Unternehmen handelnden Personen vom medialen Rampenlicht fernhalten“, schreibt Deutner, die laut ihrer Signatur als Assistentin des Vorstands und von Mark persönlich fungiert. Danach folgt ein einkopierter Standardsatz, erkennbar an der anderen Schriftart und schon mehrfach von Journalistenkollegen zitiert: „Wir sind der Überzeugung, dass die öffentliche Aufmerksamkeit jenen vorbehalten sein soll, die es durch ihre außerordentlichen Leistungen verdienen (…)“, also Sportler, Künstlerinnen und andere Kreative.

„Der jahrelange Streit um die Zulassung für Taurin hat Mateschitz sehr vorsichtig im Umgang mit Medien werden lassen“, beschreibt es ein ehemaliger Marketingmanager. „Es gab damals die Ansage: Journalisten wird nicht geantwortet.“ Sobald man im Familienkonstrukt drin sei, rede man nicht über die Familie. Ein anderer Ex-Manager erinnert sich, dass es ein „ungeschriebenes Gesetz“ gewesen sei, nicht mit Medien zu sprechen. Was wichtig zu betonen ist: Nicht ein einziger der ehemaligen Mitarbeiter verliert ein schlechtes Wort über das Unternehmen. Alle haben gern bei Red Bull gearbeitet, oft viele Jahre lang. Ein Ex-Manager erinnert sich vor allem an den großen Spielraum, der ihm gegeben wurde: „Wer sich selbst Flügel verleihen will, der bekommt Flügel.“