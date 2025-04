Klemens Hallmann: Der nächste Immo-Jongleur in Not

Hallmann war im Grunde nie ein Gegenentwurf zu René Benko. Im Unterschied zu Benko, der sich über seine Rolle als Berater faktisch in die Rolle des Geschäftsführers seiner Unternehmungen einmischte und bestimmte, ist Hallmann offiziell in die Geschäftsführung seiner Unternehmen eingebunden und im Firmenbuch eingetragen. Einige seiner Immobilien hält er persönlich, eine komplexe Stiftungsstruktur wie bei Benko gibt es bei ihm nicht. Mit Ausnahme einer unmittelbar vor Weihnachten 2024 gegründeten Privatstiftung namens Aigis H. Laut einem Hallmann-Sprecher sei diese als Nachlassstiftung für Familienmitglieder sowie zur Unterstützung karitativer und sozialer Projekte gedacht. Während Benko sein Immobilienimperium überhalb Europa bis nach New York ausdehnte – inklusive der Übernahme des Chrysler Buildings –, konzentrierte sich Hallmann vorwiegend auf den österreichischen Markt.

René Benko zeigte sich gegenüber anderen Akteuren am Immobilienmarkt meist zurückhaltend. Eine Ausnahme bildete Ronny Pecik, zu dem er einen regelmäßigeren und engeren Kontakt pflegte. Hallmann hingegen war für Benko nur dann von Interesse, wenn er sich davon einen konkreten Nutzen versprach. Auch wenn sich die beiden nach außen hin selten gemeinsam zeigten, belegen Einblicke in ihre Kommunikation, dass es sehr wohl persönlichen Austausch gab. So schrieb Hallmann am 22. Jänner 2018 eine E-Mail an Benko: „Es war sehr nett euch am Wochenende zu treffen und wir wollten euch zum diesjährigen Opernball und meiner Ordensverleihung am 8. Februar einladen. Falls ihr Lust und Zeit habt, würden wir uns sehr über euer Kommen freuen. Lg Klemens.“ Benko ließ sich jedoch entschuldigen – die Verleihung eines Ordens des Malteser-Ritterordens an Hallmann war ihm dann doch zu viel des Guten.