Gerhard Weinhofer: „Die Insolvenz ist eine beliebte Möglichkeit, um den Gläubigern zu entkommen“

Bei Beobachtung der clamorosen Justizfälle der letzten Jahre, von Grasser bis Benko, fällt auf, dass die Beschuldigten im Laufe der Verfahren Privatkonkurs oder Konkurs als selbstständiger Unternehmer anmelden? Ist das eine beliebte Möglichkeit, um den Gläubigern zu entkommen?

Man muss zuerst schon anmerken, dass die Möglichkeit eines Privatkonkurses bei Überschuldung durchaus sinnvoll ist. Damit können Betroffene einen Schlussstrich ziehen und nach einigen Jahren wieder voll am Wirtschaftsleben teilnehmen. Bei Benko, Hallmann oder anderen ist ja nicht der (Privat-)Konkurs das Mittel zur Rettung des Vermögens vor Gläubigern, sondern das Vermögen ist in Privatstiftungen, die nicht den Beschuldigten, sondern deren näherem Umfeld zuzurechnen sind. Bei Benko ist das etwa die Frau Mama oder die Kinder. So wie sich die Rechtslage derzeit darstellt, wird dieses Umgehungskonstrukt wahrscheinlich auch rechtlich halten und Gläubiger und Masseverwalter werden keinen Zugriff auf das in diesen Stiftungen geparkte Vermögen erhalten. Alle bisherigen Versuche, die Stiftungen zu knacken, haben die Gerichte abgelehnt.

Das klingt wie aus dem Lehrbuch für Betrüger …

Der Vermögensentzug via Stiftung ist auch nicht so einfach zu bekämpfen. Die Stiftung muss lange vor einem Konkurs oder dem Beginn eines Rechtsstreits gegründet worden sein. Benko hat die erste Stiftung seit 2005. Alle Stiftungen im Familienbereich, die bis zu zehn Jahre vor einem Konkurs gegründet werden, könnten gerichtlich angefochten werden. Bei älteren Konstrukten muss man dem Beschuldigten erst einmal nachweisen, dass er die Gläubiger bewusst schädigen wollte.

Kann eigentlich Vermögen bis knapp vor einem Konkurs in eine Stiftung eingebracht werden und ist dann für die Gläubiger verloren?

Alle Geldflüsse, die in den letzten zehn Jahren vor Konkurs in eine Stiftung eingeflossen sind, können nachverfolgt werden. Geschäfte zwischen der insolvent gewordenen Gesellschaft und einer Stiftung werden von Gläubigerschützern und Masseverwaltern überprüft. Bei Benko wären das konkret die Aktienrückgaben im Tausch gegen Liegenschaften. Das wird angefochten und hat rechtlich durchaus Chancen.

Im Ernstfall bedarf es also einer sehr langen Planung und einer sehr vertrauensvollen Person als Stiftungsvorstand …

Benko wird sich auf seine Mutter schon verlassen können. Er wird aber noch sehr lange auf deren Wohlwollen und auch auf jenes seiner Gattin und seiner Töchter angewiesen bleiben. Auf diesen Personenkreis muss man sich im Gegensatz zur Frau Mama aber erst einmal über viele Jahre hinweg verlassen können.

Wenn die Mama die Kreditkarte der Stiftung rausrückt und man sich so ein schönes Leben finanzieren kann, ist das also rechtlich in Ordnung?

So hart es klingt, ja. Denn die Frau Mama kann mit ihrem Geld machen, was sie will. Wenn sie die Miete übernimmt und dem Sohn für Einkäufe ihre Kreditkarte zur Verfügung stellt, dann gibt es derzeit kein Rechtsmittel, das ihr das verbieten würde.

Wenn das Geld in Stiftungen geparkt ist, warum dann noch einen Privatkonkurs machen?

Die meisten Personen in derartigen Situationen sind schier überschuldet und zahlungsunfähig, etwa wegen Schadenersatzkosten, Forderungen der Anwälte oder des Finanzamts. Im Fall von Karl Heinz Grasser läuft das Entschuldungsverfahren dann höchstwahrscheinlich während seiner Haftzeit, also einer Zeit, wo er ohnehin nichts verdienen kann.