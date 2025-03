Scheidung, Geheimvilla, Millionendarlehen: Turbulenzen im Hause Benko

Die in Lausanne in der Schweiz geborene Nathalie Benko arbeitete einst als Assistentin für René Benko in der Signa Holding. Und sollte ab dem Jahr 2009 nicht nur privat eine wichtige Rolle in seinem Leben einnehmen, als Mutter von drei weiteren seiner Kinder. ­Nathalie Benko nahm vor allem in den Anfangsjahren der Signa eine gewichtige repräsentative Rolle an der Seite des Signa-­Gründers ein. Ob gemeinsame Partys mit dem israelischen Diamantenhändler Beny Steinmetz oder gemeinsame Abende mit der mittlerweile verstorbenen US-Sängerin Tina Turner und ihrem Schweizer Freundeskreis – Frau Benko sollte dabei sein, wenn Herr Benko ­Investoren für sein Immobiliengeflecht gewinnen wollte.

Auch ihr Bruder sollte zeitweise im Unternehmen angestellt werden, um dann später im Innsbrucker Signa-Kaufhaus Tyrol als Gastro-Unternehmer die Café-Bar Centrale zu betreiben. Das ganze unter Beteiligung der Laura Privatstiftung. Eine offensivere Selbstvermarktung in den sozialen Medien blieb Nathalie Benko scheinbar verwehrt. So wurde ein professionell gemanagter ­Account auf der Plattform Instagram nach kurzer Zeit und einem Artikel in der deutschen Bild-Zeitung bald ­wieder deaktiviert.

Der Frust dürfte sich bei Nathalie Benko vermutlich in Grenzen gehalten haben. Bereits zu Beginn der Partnerschaft sollte der Tiroler Immo-Jongleur seiner Frau nicht nur Expertise, sondern auch Kapital für den Aufbau eines ­Immobilienportfolios bereitstellen. Der Aufbau einer eigenen Struktur unter dem Firmennamen NB Immo (für: ­Nathalie Benko) sollte dabei zügig erfolgen. Die Auswahl der Immobilien und die Aufstellung der notwendigen Bankfinanzierungen erledigte der Geschäftsführer der Signa Holding, Marcus ­Mühlberger, in einer seiner vielen Rollen. In diesem Fall als Geschäftsführer der NB Immo GmbH. Bis in den Spät­herbst 2023. Mit dem Kollaps der ­Signa Holding musste Mühlberger auf Bitten von Benko seinen Hut nehmen. So schreibt Benko an Mühlberger gegen Mittag des 29. November 2023:

„Es stehen in den kommenden Wochen und Monate schwierige und intensive Zeit an die uns alle aber vor allem auch die Dich als Geschäftsführer der SIGNA Holding zeitlich massiv in Anspruch nehmen werden und auch Deinen gesamten Fokus brauchen. Deshalb macht es Sinn, wenn Du Deine bisherige und aktuelle Tätigkeit als zweiter Geschäftsführer der NB Immo GmbH abgeben kannst und Dich voll auf SIGNA konzentrierst.“

Gesagt, getan. Mühlberger trat zurück und Nathalie Benko ist bis heute alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin.