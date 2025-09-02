Klaus-Michael Kühne: Wie der reichste Deutsche in die Fänge René Benkos geriet

In einer News und Krone vorliegenden E-Mail an Kühne, Logistik-Titan und HSV-Gönner, legt Wittig noch etwas drauf: Er stellt Benko nicht nur als „tollen Unternehmer“ und „spannenden Menschen“ vor, sondern betont auch, es handle sich um „Herrn René Benko, der ein Freund ist“. Zugleich setzt er den für Kühne wohl entscheidenden Punkt: Das mögliche gemeinsame Interesse für Immobilienprojekte in Hamburg. Für Benko der perfekte Aufhänger.

Er schlägt Treffen in Wien, Berlin oder Zürich vor – Kühne lädt schließlich in sein Schindellegi-Domizil in die Schweiz. Chauffeur inklusive.

Kurze Zeit später steht der erste persönliche Termin. Das Abendessen in Schindellegi, hoch über dem Zürichsee. Vorab noch eine kurze Nachricht von Wittig: „Magst Du noch telefonieren, bevor Du Kühne siehst. Gibt vielleicht ein paar Sachen, die Du wissen solltest.“ Der Abend verläuft scheinbar glänzend. Kurz darauf jubelt Wittig aus dem Flugzeug: „Fliege grad mit KMK (Anm.: Klaus-Michael Kühne) nach Mallorca. Voll des Lobes! Hast offensichtlich einen super Job gemacht!“

Denn Benko hat Eindruck hinterlassen. Das Vieraugengespräch zählt regelmäßig zu den echten kommunikativen Stärken des einstigen Finanzberaters René Benko, der nach dem Schulabbruch kurz vor der Matura beim umstrittenen Finanzvertrieb AWD in die Schule gegangen ist.