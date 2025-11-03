Die fragwürdigen Methoden von Benko-Anwalt Stefan Prochaska

Rückblick. 8. August 2023. Die Signa Holding steht zu diesem Zeitpunkt längst am Abgrund. Das Geld ist versiegt, die Panik greifbar. Intern jagt eine Krisensitzung die nächste, während die Manager versuchen, immer neue Löcher zu stopfen.

Mitten in dieser finanziellen Implosion greift der Geschäftsführer der Signa Holding zur Tastatur. Die Mail von Marcus Mühlberger, einem Mann, der gerne etwas blaublütig wäre, geht an René Benko persönlich. Die Botschaft erreicht jedoch auch den Chef-Controller.

Der Ton: gereizt. Es geht um die sogenannten forensischen Leistungen von Anwalt Stefan Prochaska – und um die Frage, wofür die Signa Holding hier zahlen sollte. Mühlberger schreibt: „Hallo Arthur – siehe bitte unten. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich bei den Prochaska-Rechnungen einen Hals kriege. Die ganze Forensik-Sache – nicht von der Versicherung umfasst – beläuft sich bisher auf rund EUR 800.000. […]

René, darf ich da in deinem Namen nachforschen? Gerade bei der Forensik stoße ich auf Schweigen. Niemand will oder kann mir Auskunft geben – alles streng geheim. Wenn du aber Bescheid weißt und der Aufwand für dich angemessen ist, gib mir bitte kurz Bescheid – dann reg ich mich gleich wieder ab.“

Die Mail liest sich wie ein Blick durchs Schlüsselloch in den innersten Zirkel der Signa-Krise – und sie wirft Fragen auf: Warum waren die „forensischen Leistungen“ so teuer? Und was haben diese „forensischen Leistungen“ eigentlich beinhaltet?