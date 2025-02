Benko und Haselsteiner: Ziemlich beste Feinde

Im Laufe des Jahres 2022 wurde die Lage im Signa-Gebilde von Tag zu Tag düsterer. Ende des Jahres mussten mit einzelnen Investoren die Gewinne aus dem am Papier erfolgreichen Jahr 2021 gestundet werden. Zu einem Zinssatz von acht Prozent. Kurze Zeit später, im Frühjahr 2023, brach dann auch intern mehr und mehr Hektik aus.

Benko versuchte verzweifelt, frisches Kapital aufzustellen. Erst bemühte er sich, 500 Millionen Euro an Kapital von seinen Investoren zu bekommen; am Ende sollten es 350 Millionen Euro werden – zumindest in der Theorie. Darauf verständigten sich die internationalen Gesellschafter der Signa Holding. Dafür wurde eine Rahmenvereinbarung aufgesetzt. Und unterschrieben. Von allen. Auch von zwei Vorständen der Haselsteiner Fami­lien-Privatstiftung. Einzig Fressnapf-Eigentümer Toeller versagte dem einstigen Wunderwuzzi Benko die Zusage.

In dieser Rahmenvereinbarung ist schriftlich festgehalten, dass die Haselsteiner-Stiftung 52,5 Millionen Euro in bar in die Signa Holding einbringen und die Stiftung weiterhin mit 15 Prozent beteiligt sein wird. Nach außen hin. Während die Schweizer Co-Investoren Arthur Eugster und Ernst Tanner sogleich ihre finanziellen Zusagen erfüllen und – im Verhältnis zu ihren Anteilen – mehr als 30 Millionen nachschießen, setzt René Benko mit diesem Geld – so der Verdacht der Ermittler – ein mutmaßlich illegales Geldkarussell in Gang. Und Haselsteiner? Dessen Seite fühlt sich offenbar nicht an ihre Zusage gebunden. Die 52,5 Millionen Euro sollten nie kommen. Auch nicht Monate später. Zumindest nicht von Haselsteiners Stiftung.