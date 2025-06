Wirbel um Kurz-Honorar: Warum eine Schweizer Bank die Überweisung verweigerte

Ursprünglich war die Lösung dieser Angelegenheit offenbar anders geplant: Bereits im April 2023 hatte die SK Management GmbH dieselbe Rechnung für Leistungen im ersten Quartal 2023 an ein anderes Unternehmen aus dem Signa-Konzern gelegt – konkret an die Signa Financial Services AG mit Sitz in Zürich. Die Zahlung sollte über ein Konto der Schweizer Signa-Gesellschaft, bei der mittlerweile in der Schweizer UBS aufgegangenen Credit Suisse abgewickelt werden.

Doch die Schweizer Bank stoppte den Prozess. Aufgrund der Verbindung zur SK Management GmbH, einem Unternehmen mit Bezug zu einer politisch exponierten Person (PEP), Sebastian Kurz, verlangte die Credit Suisse zusätzliche Unterlagen von den Signa Managern an. Diese wurden Anfang August 2023 von der Signa Financial Services AG übermittelt. Doch die Bank lehnte die Transaktion ab. Begründung: Man habe die Überweisung „aus geschäftspolitischen Gründen“ unterbunden – eine Formulierung, die in der Bankenwelt häufig auf erhöhte Compliance-Risiken hinweist.