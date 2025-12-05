News Logo
ABO

Finanzermittler nehmen Benko ins Visier: Nun drohen bis zu 20 Jahre Haft

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

René Benko

©APA/Barbara Gindl
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft

Das Amt für Betrugsbekämpfung ist dem Tiroler Milliarden-Pleitier dicht auf den Fersen.

von

Am 10. Dezember muss Rene Benko erneut vor dem Landesgericht Innsbruck erscheinen. Im zweiten Prozess wird ihm abermals betrügerische Krida vorgeworfen – diesmal steht ein geheimer Tresor im Mittelpunkt, dessen wertvoller Inhalt (Luxusuhren, Manschettenknöpfe, Bargeld) den Gläubigern des Milliardenpleitiers vorenthalten worden sein soll.

Dutzende Ermittlungen

Parallel dazu führt die WKStA in rund einem Dutzend weiterer Causen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Untreue oder schweren Betrug. Benko weist sämtliche Vorwürfe entschieden zurück; es gilt die Unschuldsvermutung.

Das österreichische Strafrecht sieht bei schweren Vermögensdelikten eine Höchststrafe vor: Selbst wenn der 48-jährige Tiroler in den kommenden Jahren mehrfach verurteilt würde, läge die maximale Haftdauer bei zehn Jahren. Anders etwa als in den USA, wo Finanzbetrüger sogar zu über 100 Jahren Gefängnis verurteilt werden können.

Neue Front: Sonderermittler der Finanz ermitteln

Nun öffnet sich jedoch eine neue Front für Benko: Nach Recherchen von News und „Krone“ ermittelt das Amt für Betrugsbekämpfung – abseits der öffentlichkeitswirksamen Strafprozesse – seit Monaten intensiv. Die unter dem Dach des Finanzministeriums angesiedelten Sonderermittler verfügen über kriminalpolizeiliche Befugnisse und sollen dem Vernehmen nach insbesondere die Benko-Stiftungen im Visier haben.

Für Benko könnte das zum Problem werden: Mögliche Verurteilungen nach dem Finanzstrafgesetz gehen nicht in allfälligen Strafen für Vermögensdelikte auf. Das bedeutet: Auch für Finanzbetrug stehen bis zu zehn Jahre Haft. Im schlimmsten Fall können dem Tiroler Finanz-Jongleur somit bis zu 20 Jahre Haft drohen.

Causa René Benko

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Signa-Prime-Insolvenz: Aufarbeitung an vielen Fronten
Wirtschaft
Signa-Prime-Insolvenz: Aufarbeitung an vielen Fronten
René Benko: Das brisante Signa-Geheimgutachten
Wirtschaft
René Benko: Das brisante Signa-Geheimgutachten
René Benko: Versteigerung von Gucci-Anzügen, Patronen-Tasche und Zigarren-Boxen
Wirtschaft
René Benko: Versteigerung von Gucci-Anzügen, Patronen-Tasche und Zigarren-Boxen
Stefan Prochaska: Benkos stiller Strippenzieher
Wirtschaft
Stefan Prochaska: Benkos stiller Strippenzieher
René Benko: Termin für zweiten Prozess steht
Wirtschaft
René Benko: Termin für zweiten Prozess steht
René Benko: Nach dem Prozess ist vor dem Prozess
Wirtschaft
René Benko: Nach dem Prozess ist vor dem Prozess
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER