Finanzermittler nehmen Benko ins Visier: Nun drohen bis zu 20 Jahre Haft

Parallel dazu führt die WKStA in rund einem Dutzend weiterer Causen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Untreue oder schweren Betrug. Benko weist sämtliche Vorwürfe entschieden zurück; es gilt die Unschuldsvermutung.

Das österreichische Strafrecht sieht bei schweren Vermögensdelikten eine Höchststrafe vor: Selbst wenn der 48-jährige Tiroler in den kommenden Jahren mehrfach verurteilt würde, läge die maximale Haftdauer bei zehn Jahren. Anders etwa als in den USA, wo Finanzbetrüger sogar zu über 100 Jahren Gefängnis verurteilt werden können.