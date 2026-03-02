Systemmedien? Ja! Für das System Demokratie

„Irgendwas mit Medien!“ So wurde lange ein Top-Berufswunsch zu seinem kürzesten O-Ton sarkastisch verkürzt. Die Branche boomte, sie bildete immer weniger bloß ab, schuf ständig mehr Stars. Nicht nur zur Unterhaltung, auch für Nachrichten. Die Popularität von Moderation und Meinung stellte die Mühsal von Recherche und Meldung in den Schatten. Infotainment über alles. Der Stoff, aus dem die falschen Träume waren.

Erst Social Media, wo alle alles derart sagen, dass nichts mehr unsäglich wirkt, hat das undifferenzierte Trugbild des Journalismus vom Olymp der Job-Begierden gestürzt. An der Endstation Sehnsucht verkündet Puls4/ATV soeben den Abbau von 45 Stellen, während ServusTV und ORF schon die Einsparung von 60 bzw. 50 Posten eingestanden. Printmedien berichten klein darüber, aber noch weniger über eigene Personalstreichungen. Das reicht bis zum Totschweigen – ein doppeldeutiger Begriffim Existenzkampf einer Branche.