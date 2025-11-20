René Benko: Das brisante Signa-Geheimgutachten

Vor knapp zwei Jahren, kurz nach dem Zusammenbruch der Signa Holding, begann eine Phase intensiver Aufarbeitung. Der damals noch als Sanierungsverwalter eingesetzte Christof Stapf hatte inzwischen das sprichwörtliche Ruder übernommen und machte es sich zur Aufgabe, die Ursachen der wirtschaftlichen Schieflage der Signa Holding vollständig zu verstehen: Was ist wann passiert, und warum?

Hätte man die kritische Entwicklung nicht bereits wesentlich früher erkennen müssen – zumindest auf Ebene der Geschäftsführung sowie ihres „Beraters“ und laut der öffentlichkeitswirksamen Aussagen von Hans Peter Haselsteiner de facto auch Geschäftsführer René Benko?