Staud's-Chef Stefan Schauer: „Marillenmarmelade ist bereits ein Luxusgut“

Ihre Produkte gibt es mittlerweile fast auf der ganzen Welt?

In einigen Ländern – ja. In Japan etwa beliefern wir seit 1997 MeidiYa, eine Delikatessenkette mit 20 Filialen. Das ist ein hochpräziser Markt. Die Japaner entdecken jede noch so kleine Abweichung, selbst wenn in der Spezifikation ein Beistrich fehlt. Aber sie schätzen Qualität – und wenn man ihr Vertrauen gewinnt, lassen sie einen nicht mehr los. Das ist schön. In Thailand sind wir seit Kurzem im Sortiment einer hochwertigen Supermarktkette vertreten. Auch in Deutschland, der Schweiz und Norditalien ist die Nachfrage groß. Die USA waren früher stärker, aber dort ist das System komplizierter. Man braucht Broker, Distributoren – und das muss auch menschlich passen.

Welche Sorte ist am beliebtesten?

Marille, Marille, Marille – dann lange nichts. Und gleichzeitig ist sie die größte Herausforderung. Die Marille ist extrem frostempfindlich. Ein Spätfrost kann eine ganze Ernte vernichten – wie zuletzt in Ost- und Südeuropa. Manche Regionen melden heuer Totalausfälle.