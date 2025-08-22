Benkos millionenschwere Pferde-Deals im Visier der Finanz

Auslöser war eine Prüfung der Laura Privatstiftung, bei der die Finanz auf Unregelmäßigkeiten rund um den Erwerb von Just be Gentle stieß. Das Pferd sollte im Frühjahr 2023 von einer Beerbaum-Gesellschaft übernommen werden. Laut einem bei der Finanzprüfung vorgelegten Beleg zahlte die Stiftung den Kaufpreis von 2,38 Millionen Euro bereits 2023. Doch im Jahr darauf trat die Beerbaum-Firma per Anwaltsschreiben vom Vertrag zurück und verlangte eine Rückabwicklung: Für Chageorge sei lediglich 1,38 Millionen Euro geflossen – also eine Million zu wenig.

Damit steht für die Ermittler die Frage im Raum: Wohin verschwand die fehlende Million? Wurde sie von Benkos Stiftung tatsächlich überwiesen? Und wenn ja, warum kam bei Beerbaum nur ein Teilbetrag an?