Karin Fuhrmann: René Benkos Steuerfrau

Die unterschiedlichen Rollen der Benko-Vertrauten Fuhrmann – von der Steuerberaterin bis hin zur Vorstandsvorsitzenden der Familie Benko Privatstiftung – könnten eine Reihe potenzieller Interessenkon­flikte mit sich gebracht haben. Besonders plakativ ist das im Zusammenhang mit dem „Geldkarussell“ zu sehen. Dabei geht es um einen potenziellen Taschenspielertrick, den René Benko im Zusammenspiel mit seinen engsten Vertrauten im Rahmen einer Kapital­erhöhung der Signa Holding im Sommer 2023 angewendet haben soll.

Damals befand sich die Signa Holding bereits in bedrohlicher Schieflage, weshalb die Investoren in Summe ein letztes Mal 350 Millionen Euro einschießen sollten. Benko selbst soll dabei den Eindruck erweckt haben, mit gutem Beispiel voranzugehen, indem er über seine Familie Benko Privat­stiftung – in der Karin Fuhrmann seit 2011 als Vorstandschefin aktiv ist – angeblich 35,35 Millionen Euro beisteuerte. Tatsächlich könnte dieses Geld jedoch zuvor der Signa-Gruppe entzogen und über mehrere Konten und Gesellschaften transferiert worden sein, um am Ende wieder in der Signa-Sphäre zu landen – versehen mit dem Label: „frisches Eigenkapital“. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt nun, ob Fuhrmann an diesem Vorgang beteiligt gewesen sein könnte. Laut Ermittlern habe Fuhrmann die Weiterüberweisung des Betrags vom Konto der Familie Benko Privatstiftung an die Signa Holding GmbH ausdrücklich unter dem Titel „Kapitalerhöhung“ freigegeben und möglicherweise dessen Herkunft verschleiert, indem sie nachträglich die Erstellung eines „fiktiven Kreditvertrags“ sowie eines passenden Stiftungsvorstandsbeschlusses in Auftrag gegeben habe. Fuhrmann bestreitet sämtliche Vorwürfe; es gilt die Unschuldsvermutung.

Im Vorfeld dieser vermeintlichen Kapitalerhöhung wurden Fuhrmann und TPA wiederum als Berater der Signa Holding aktiv. So geht aus einem News und Krone vorliegenden TPA-internen Dokument unter dem Titel „TPA: Signa Holding – Gesellschafterzuschüsse 2023“ hervor, dass Fuhrmann die Planung der Kapitalerhöhung mitbetreute, obwohl sie als Stiftungsvorständin der Benko-Privatstiftung einen der Gesellschafter vertritt. Die TPA will darin in einer Stellungnahme keinen Konflikt erkennen, da „die TPA Steuerberatung zu keinem Zeitpunkt die Familie Benko Privatstiftung vertreten“ hat. Ein „Interessenkonflikt“ bestehe daher nicht.

Bemerkenswert: Ein TPA-Sprecher betont in diesem Zusammenhang, dass eine formale Kapitalerhöhung bei der Signa Holding GmbH im Jahr 2023 gar nicht stattgefunden habe. Worauf sich die Rechtsauffassung des Sprechers konkret stützt, bleibt offen. Tatsächlich wurde nämlich eine vorliegende Rahmenvereinbarung sowohl von Vertretern der Familie Benko Privatstiftung als auch von weiteren Investoren – darunter Vertretern von Hans Peter Haselsteiners Stiftung – unterzeichnet. Lediglich ein Investor habe sich diesem Vorgehen verweigert.

Fest steht jedenfalls, dass die Schweizer Investoren Eugster und Tanner im Zuge genau dieser Kapitalerhöhung 35,35 Millionen Euro überwiesen und verloren haben.