Benkos Familienbande: Signa zahlte auch an Ehefrau von Vertrautem des Immo-Pleitiers

Aus News und Krone vorliegenden Dokumenten geht nun hervor: Nicht nur er selbst stand jahrelang als Außendienstmitarbeiter im Sold der ­Signa, sondern eben auch Romana J. B.

Laut einem Dienstzeugnis war sie vom 1. Jänner 2004 bis 31. März 2017 „als Projektscout und Dolmetscherin“ für die ­Signa Holding tätig. Über Jahre erhielt auch sie eine vom Management unterzeichnete Außen­dienstbestätigung. Darin heißt es, sie sei „als Projektscout im Geschäftsbereich Immobilien tätig“, zu mindestens 80 Prozent im Außendienst und in direktem Kundenkontakt – von der Geschäftsanbahnung bis zum Abschluss.

Sie sei zudem für die „Findung, Sondierung und insbesondere die Geschäftsanbahnung neuer Immobilien-­Projekte“ zuständig gewesen und war Teil eines hochspezialisierten Teams. Doch ehemalige Signa-Mitarbeiter erinnern sich nicht, sie im beruflichen Kontext wahrgenommen zu haben. Nur im Rahmen einer jährlichen Weihnachtskarte.