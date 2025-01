Benkos geheime Millionen-Villa auf Ibiza

Es ist Anfang Jänner 2025 und auf der Insel im Mittelmeer steht das Leben still. Alles wirkt nicht nur auf den ersten Blick ausgestorben, Touristen verschlägt es um diese Jahreszeit kaum hierher. Direktflüge werden über die Wintermonate ohnehin nicht angeboten. Eigentlich verwunderlich, wenn man bedenkt, dass auf der Insel gleich nebenan, auf Mallorca, auch um diese Zeit des Jahres ein reges Treiben herrscht.

Und so finden sich bei frühlingshaften 14 Grad und Sonnenschein in einer Siedlung rund 20 Minuten Autofahrt vom Flughafen Ibiza Stadt nur eine Handvoll peruanische Gastarbeiter und Gärtner. In Santa Eulalia del Río reiht sich Finca an Finca. Uneinsehbar liegen die Grundstücke verstreut über eine leicht ansteigende Hügelkette mit Blick auf das türkisfarbene Meer. Nur durch alte Bestände von Olivenbäumen und dichten Pinien von neugierigen Blicken abgeschottet. Und so endet die steile Anfahrt an einem wohl neu errichteten Eingangstor aus hellem Teakholz zwischen zwei Zypressen. An der linken Seite des Tors ist eine braune Tafel montiert. Darauf ist ein Logo mit einem einzigen Buchstaben zu erkennen: N.