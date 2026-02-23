Print vs. Online: Alte Zeitungsstärken müssen die Papierausgaben weiter prägen

Vor 20 Jahre hat der Axel Springer Verlag die Redaktionen von Berliner Morgenpost, Welt und WamS unter dem Motto „Online First“ vereint. Was heute banal wirkt, war damals brutal – ein Kulturbruch im größten Zeitungshaus Europas. Sein 2002 angetretener Chef Matthias Döpfner brachte die lange fehlende personelle Führungskontinuität (zumindest auf sich bezogen), begleitete das aber mit frühzeitiger massiver Disruption. Motto: „Die Idee der Zeitung ist ja nicht, Papier mit Buchstaben zu bedrucken.“ Das finanzielle Zugpferd Bild sparte er anfangs aber wohlweislich von dieser Strategie aus.

Mittlerweile heißt der Konzern nicht mehr Verlag, ist statt einer AG eine SE (Europäische Aktiengesellschaft), hat alle Zeitungen außer Bild und Welt verkauft, mehrmals die Mitgesellschafter gewechselt und wurde geteilt. Sein Medienhaus liegt nach Erwerb des US-Portals Politico erstmals seit 1985 wieder in Familienbesitz – vor allem von Witwe Friede Springer und Döpfner, der dank ihres Anteilsgeschenks als Milliardär gilt.

Kein anderer einstiger Verlag hat seine Abhängigkeit vom Papiervertrieb derart rasant und radikal reduziert. Der Erfahrungsvorsprung zeigt sich im Vergleich mit den Printausgaben österreichischer Zeitungen, die erst viel später unter Devisen wie „Digital First“ oder „Story First“ der Bildschirmerscheinung den Vorrang in integrierten Newsrooms gaben.