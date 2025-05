Sebastian Kurz und René Benko: Das geheime Immobiliengeschäft des Ex-Kanzlers

Der junge Altkanzler, der seit 2022 als Berater auf der Payroll des mittler­weile tief gefallenen Immobilienspekulanten stand, ließ über seine damals noch in Gründung befindliche SK Beteiligungs GmbH 100.000 Euro in eine Firma mit dem vielsagenden Namen Calvus Brevis Capital FlexKapG fließen. Der lateinische Firmenname ist eher kein Zufall – er steht für Glatz(e) und Kurz.

Im Hintergrund wurden im Zeitraum Jänner bis März 2024 die verdeckten Verträge ausgearbeitet. Als Begleiter stets auch mit an Bord: René Benkos langjährige Haus- und Hof­juristen der Rechtsanwaltskanzlei Arnold. Ein erstes Treffen zwischen Lukas Glatz und Sebastian Kurz dazu fand offenbar am 5. Februar 2024 im Büro des Altkanzlers statt – Betreff: „Verträge“. Nur wenige Wochen später, am 11. März, tauschten sich die Juristen beider Seiten bereits konkret über eine Gesellschaf­ter­vereinbarung aus. Die Agenda: Gesellschaftsvertrag, Kooperations- und Op­tionsvereinbarung, Darlehensvertrag sowie ein Entwurf für ein partiarisches Darlehen. Am 14. März wurde ein Notartermin für den 19. März fixiert.

In den öffentlich zugänglichen Urkunden im Firmenbuch fehlt jeder Hinweis auf die Rolle von Sebastian Kurz in diesem neuen Firmengeflecht – aufgebaut mit dem ehemaligen Büroleiter von René Benko. Faktisch bedeutet das: Kurz investierte unmittelbar nach dem milliardenschweren Kollaps der Signa-Gruppe in ein neues Immobilienprojekt, das offiziell von einem engen Benko-Vertrauten gehalten wird. Die Frage, die sich natürlich stellt: Warum hält sich der Unternehmer Kurz – anders als bei seinen sonstigen Beteiligungen – hier auffallend im Hintergrund und tritt nicht offiziell an der Seite von Glatz in Erscheinung?

Ein Sprecher von Sebastian Kurz sagt dazu nur: „Sebastian Kurz hat bisher in knapp zehn Immobilienprojekte investiert, bei denen es um Studenten- oder Wohnimmobilien geht.“ Das alles habe nichts mit René Benko zu tun.