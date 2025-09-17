Exklusiv: René Benkos geheime Firma in Liechtenstein

Recherchen in internationalen Datenbanken und öffentlichen Registern zeigen nun: Schon in der Frühphase der Signa-Ära wurden in Liechtenstein Vehikel errichtet, um Benkos privaten Bereich abzusichern. Bereits vor einem Jahr enthüllte News etwa die Benko-Stiftung ARUAL – jenes Konstrukt, hinter dem sich die millionenschwere Gardasee-Villa Ansaldi verbirgt.

Die Stiftung ARUAL – Ende 2008 im Liechtensteiner Firmenbuchgericht „hinterlegt“ – trägt rückwärts gelesen den Namen von René Benkos ältester Tochter. Als Beiräte tauchten enge Vertraute wie Heinz Peter Hager, Benkos Südtirol-Statthalter, sowie der mittlerweile in Ungnade gefallene Schweizer Ex-Banker Eduardo Leemann auf. Leemanns inzwischen liquidierte Falcon Bank hatte über Jahre Kundengelder in Benkos Strukturen gelenkt.

Ein vertrauliches Gutachten der Steuerberatungskanzlei TPA, erstellt von Benkos langjähriger Steuerberaterin Karin Fuhrmann, hält fest: „Die wirtschaftliche Stifterin ist laut den Unterlagen die Laura Privatstiftung.“ Zudem sei im sogenannten „Beistatut“ vorgesehen, dass die österreichische Laura Privatstiftung alleinige Erstbegünstigte sei. Sollte diese jedoch aufgelöst oder von Exekutionen betroffen sein, träten stattdessen natürliche Personen als Begünstigte in Kraft. Mit anderen Worten: Fällt auch die Laura-Stiftung im Konkurs-Domino, würden Zuwendungen aus der ARUAL nicht mehr in eine Stiftung, sondern direkt an einzelne Personen fließen.